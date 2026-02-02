Συμβαίνει τώρα:
Masterchef: Το πρώτο Mystery Box με ξεχωριστό καλεσμένο και οι φόβοι των παικτών για δεύτερο σπίτι με διαγωνιζόμενους

Όπως έχουν τονίσει οι τρεις κριτές, οι κανόνες στο επετειακό για τα 10 χρόνια Masterchef, αλλάζουν και πλέον το παιχνίδι... «παίζεται αλλιώς»
Επτά μονομαχίες, επτά νικητές και επτά ηττημένοι. Έτσι αναμένεται να αναδειχθεί ο πρώτος αρχηγός ομάδας στο φετινό Masterchef.

Μετά τις πρώτες εβδομάδες και τις διαδικασίες, που προηγήθηκαν, 14 διαγωνιζόμενοι της πρώτης μπριγάδας φοράνε, πλέον, τις λευκές ποδιές με τα ονόματά τους!

Απόψε, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, τους περιμένει το πρώτο Mystery Box του Mastechef 10! Ένα κουτί που έχει την κομψή, φινετσάτη και παιχνιδιάρικη υπογραφή του Πάνου Ιωαννίδη.

Καλεσμένος των τριών chef κριτών στην κουζίνα του MasterChef 10 θα είναι ένας γνώριμος και πολύ αγαπημένος παίκτης από το παρελθόν, ο Τζιοβάνι Σκαράτζι.

Ψηφοφορία, επιλογή έκπληξη και ομαδική δοκιμασία θα ακολουθήσουν, αιφνιδιάζοντας τους υποψήφιους masterchef.

Άλλωστε, όπως έχουν τονίσει οι τρεις κριτές, οι κανόνες στο επετειακό για τα 10 χρόνια Masterchef, αλλάζουν και πλέον το παιχνίδι… «παίζεται αλλιώς».

Οι παίκτες, σε αποκλειστικό απόσπασμα του αποψινού επεισοδίου, αποκαλύπτουν ότι έχουν φόβο για την ύπαρξη δεύτερου σπιτιού στον διαγωνισμού.

