Ματθίλδη Μαγγίρα: Τότε που έπαιζα στη σειρά «Μαρία η άσχημη» είχα βαριά κατάθλιψη

«Δεν την είδα την Μπέττυ στη βραδιά της Eurovision,», είπε ακόμα όταν ερωτήθηκε για την αδελφή της
Ματθίλδη Μαγγίρα
H Ματθίλδη Μαγγίρα / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Τόσο για την παρουσία της αδελφής της, Μπέττυς στη βραδιά για την παρουσίαση των υποψηφιοτήτων στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 όσο και στην κατάθλιψη, που αντιμετώπισε η ίδια στο παρελθόν, αναφέρθηκε η Ματθίλδη Μαγγίρα.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε το Σάββατο (10.01.2026) στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δεν γίνεται» στον Alpha. Μάλιστα, η Ματθίλδη Μαγγίρα δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι δεν ανοίγει την τηλεόραση που έχει στο σπίτι της…

«Υπήρξε περίοδος που είχατε καιρό να γελάσετε;», ρωτήθηκε, εν συνεχεία, η Ματθίλδη Μαγγίρα για να εκμυστηρευτεί: «Τότε που έπαιζα στη σειρά “Μαρία η άσχημη” είχα κατάθλιψη, βαριά. Το καταλάβατε;».

«Δεν την είδα την Μπέττυ στη βραδιά της Eurovision, δεν το ‘ξερα. Μιλήσαμε πρόσφατα αλλά δεν μου είπε ότι τότε θα είναι η παρουσίαση. Εγώ δεν ανοίγω την τηλεόραση», παραδέχθηκε η ηθοποιός στον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα.

«Δεν στεναχωριέμαι για τον εαυτό μου, όταν δέχομαι σχόλια, θα στενοχωρηθώ για την Μπέττυ; Το ξέρω το παιχνίδι πως παίζεται, όπως και η Μπέττυ το ξέρει και φαντάζομαι ότι ούτε και αυτή στεναχωριέται. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, όταν στενοχωρηθεί, θα με πάρει τηλέφωνο για να το συζητήσουμε», πρόσθεσε.

