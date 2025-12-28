Μεγακλής Βιντιάδης: Νομίζω ότι η Κατερίνα Καραβάτου θα αρχίσει εκπομπή, πρωινή, στον ΑΝΤ1, θα πάει στη θέση του Γιώργου Λιάγκα

Τόσο για το επόμενο τηλεοπτικό βήμα της Κατερίνας Καραβάτου στον ΑΝΤ1 όσο και για την αλλαγή σκυτάλης στο «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο Μεγακλής Βιντιάδης.

Οι δηλώσεις του γνωστού σκηνοθέτη δόθηκαν το πρωινό της Κυριακής (28.12.2025), στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» και τη δημοσιογράφο Μένια Κούκου στο MEGA. O Μεγακλής Βιντιάδης σχολίασε όλα τα πρόσωπα της τηλεόρασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Νομίζω ότι η Κατερίνα Καραβάτου θα αρχίσει εκπομπή, πρωινή, στον ΑΝΤ1. Νομίζω πως θα πάει και στη θέση του Γιώργου Λιάγκα, αν αληθεύουν αυτά που έχω πληροφορηθεί. Ναι, και ο Λιάγκας θα πάει πιο νωρίς, μπορεί και στις 7 το πρωί και η Κατερίνα δεν θα είναι τρίωρη αλλά δίωρη», τόνισε αρχικά ο γνωστός σκηνοθέτης.

«Είναι καλό παιδί, δακρύζει όμως πολύ. Δακρύζει για το οτιδήποτε. Και γω είμαι ευαίσθητος, έχω δακρύσει όμως αυτή τη στιγμή; Όχι», δήλωσε ακόμα.

«Όταν λέει κάποιος “Καλημέρα Ελλάδα” σημαίνει Γιώργος Παπαδάκης. Η λογική, λοιπόν, λέει πως σταματάει και ο τίτλος. Δεν μπορεί να κρατάς το “Καλημέρα Ελλάδα” και να φωνάξεις έναν συνάδελφο να κάνει την εκπομπή, δεν θα πάει καλά. Πολύ φοβάμαι ότι θα έχουν πρόβλημα στον ΑΝΤ1», πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Μεγακλής Βιντιάδης στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις στο MEGA.