Μελέτης Ηλίας: Επικράτησε μεγάλη συγκίνηση, ήταν φοβερή η ατμόσφαιρα όταν συναντηθήκαμε όλοι μαζί

Στην επιστροφή της δημοφιλούς σειράς «Το σόι σου» και στα συναισθήματα που πρωταγωνίστησαν στην πρώτη συνάντηση των συντελεστών αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Μελέτης Ηλίας στη νέα συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο «Enjoy» και τη δημοσιογράφο Μαρία Ανδρέου.

«Ήταν φοβερή η ατμόσφαιρα όταν συναντηθήκαμε όλοι μαζί, γέλια, δάκρυα, χαρά, αγκαλιές, πολλή θετική ενέργεια», αποκάλυψε ο Μελέτης Ηλίας για τη στιγμή που βρέθηκαν ξανά οι ηθοποιοί του επιτυχημένου σίριαλ «Το σόι σου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περιμένατε αυτή τη μεγάλη επιτυχία της σειράς; Πιστεύατε ότι έξι χρόνια μετά ο κόσμος θα «αγκάλιαζε» με την ίδια ζέση τα επεισόδια του καινούργιου κύκλου;

– Προσωπικά ήμουν πολύ επιφυλακτικός. Γιατί, ξέρετε, πάντα οι αναβιώσεις αγαπημένων τηλεοπτικών σειρών είναι και λίγο επικίνδυνες. Τόσο εδώ όσο και στο εξωτερικό αρκετές αναβιώσεις σειρών δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες, διαψεύδοντας κανάλια, καστ και παραγωγούς. Στο «Σόι σου» αποδείχτηκε τελικά ότι το περίμεναν με πολλή αγάπη οι τηλεθεατές. Τα νούμερα τηλεθέασης που έπιασε η σειρά στην πρεμιέρα ήταν ένα θαύμα.

Τέτοια ποσοστά, τηλεθεάσεις της τάξεως του 40%, «έπιαναν» σειρές, δράματα, σίριαλ εποχής, κωμωδίες τη δεκαετία του ’90. Είναι ποσοστά άλλων εποχών, τα οποία μάλιστα κράτησαν για μια μικρή περίοδο. Να όμως που το καλό σενάριο, η ωραία σκηνοθεσία, το ενωμένο καστ και η σοβαρή παραγωγή έκαναν “Το σόι σου” να έχει μέχρι και σήμερα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά των τηλεθεατών.

Ποια ήταν το συναίσθημα όταν ειδωθήκατε στο πλατό όλοι οι συντελεστές και οι ηθοποιοί έπειτα από έξι ολόκληρα χρόνια;

– Τι να σας πω… Επικράτησε στο πλατό μεγάλη συγκίνηση. Ήταν φοβερή η ατμόσφαιρα όταν συναντηθήκαμε όλοι μαζί. Γέλια, δάκρυα, χαρά, αγκαλιές, πολλή θετική ενέργεια. Βλέποντας τους όλους μαζί, ένιωσα πως δεν είχε περάσει ούτε μια μέρα. Το πρώτο γύρισμα θα έλεγα πως ήταν εύκολο και δύσκολο μαζί. Δύσκολο, γιατί υπήρχε αυτή η συγκίνηση,