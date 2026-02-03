Μία νύχτα μόνο – επόμενα επεισόδια: Η Αρετή οδηγείται σε μία καλοστημένη παγίδα

Καταιγιστικές εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της επιτυχημένης σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο». Από την Τετάρτη 4 έως την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, στις 21:00, ο κόσμος των ηρώων της σειράς, όπως τον γνωρίζουν, θα καταρρεύσει. Ποιος θα καταφέρει -και με τι κόστος- να βγει αλώβητος;

Ο θάνατος του εργάτη συγκλονίζει την ERGAN και φέρνει τους πάντες αντιμέτωπους με τις ευθύνες τους. Ο Σταύρος κι ο Οδυσσέας πάνε στο σπίτι του νεκρού εργάτη τους, ενώ η Αρετή δέχεται να κάνει το ραντεβού για τη δουλειά στο νεοκλασικό και κατευθύνεται ανυποψίαστη σε μια καλά στημένη παγίδα. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του MEGA, Μία νύχτα μόνο.

Μία νύχτα μόνο: Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 34: Ο θάνατος του εργάτη συγκλονίζει την ERGAN και φέρνει τους πάντες αντιμέτωπους με τις ευθύνες τους. Ο Οδυσσέας προσπαθεί να κρατήσει την εταιρεία όρθια, ο Σταύρος, οργισμένος, ζητά απαντήσεις και τα ΜΜΕ στήνουν πόλεμο. Ο Νταγιάννος πιέζει τον Σάββα να επιστρέψει στο σπίτι κι εκείνος παλεύει ανάμεσα στη Μίνα και στο βάρος της οικογένειας. Ο Σταύρος κι ο Οδυσσέας πάνε στο σπίτι του νεκρού εργάτη τους, ενώ η Αρετή δέχεται να κάνει το ραντεβού για τη δουλειά στο νεοκλασικό και κατευθύνεται ανυποψίαστη σε μια καλά στημένη παγίδα.

Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 35: Ο Οδυσσέας με τον Σταύρο βιώνουν μια δύσκολη κατάσταση στο σπίτι του νεκρού εργάτη τους, ενώ η Κατερίνη με τον Μακρυνιώτη μελετούν τη ζημιά που θα προκαλέσει στην εταιρία το χτύπημα στο εργοτάξιο. Η επιστροφή του Σάββα στο σπίτι αναστατώνει την Άσπα και φέρνει σε αντιπαράθεση τον Νταγιάννο με την Μαρίκα, ενώ ο Πωλ χάνει την εμπιστοσύνη του στη Μιρέλλα με αφορμή τον πίνακα. Ο Οδυσσέας και ο Σταύρος προσπαθούν να φτάσουν στον υπαίτιο της βομβιστικής επίθεσης και ταυτόχρονα αναζητούν την Αρετή, η οποία έχει εξαφανιστεί και βιώνει μια τρομακτική εμπειρία με τον άγνωστο φωτογράφο.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGΑ