TV Land: Η υπόθεση και το καστ της νέας κωμικής σειράς της ΕΡΤ1

Μια νέα κωμική σειρά ετοιμάζει η ΕΡΤ για το νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1, η οποία έρχεται με χιούμορ και καυστική σάτιρα να παρουσιάσει τα κακώς κείμενα της «μικρής οθόνης».

Η νέα σειρά της ΕΡΤ1 έχει τίτλο «TV Land», αναμένεται να ξεκινήσει να προβάλλεται τον Σεπτέμβριο, ενώ ο σταθμός έχει ήδη κυκλοφορήσει το πρώτο τρέιλερ, δίνοντας στο κοινό μια μικρή… γεύση για το τι πρόκειται να ακολουθήσει.

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Η υπόθεση της σειράς μεταφέρει τους τηλεθεατές απευθείας στην καρδιά των τηλεοπτικών πλατό και των παρασκηνίων. Εκεί, το καθημερινό χάος ενός καναλιού μετατρέπεται σε ένα πεδίο απρόσμενων συγκρούσεων, όπου οι προσωπικές φιλοδοξίες και οι έντονοι επαγγελματικοί ανταγωνισμοί αποτελούν καθημερινό φαινόμενο.

Παρουσιαστές που βρίσκονται σε ένα διαρκές και εξαντλητικό κυνηγητό για την πρωτιά στην τηλεθέαση, ισχυροί παραγωγοί που κινούν με μαεστρία τα νήματα πίσω από τις κάμερες, δημιουργοί που παλεύουν σκληρά για να επιβιώσουν σε ένα άκρως απαιτητικό περιβάλλον, αλλά και απλοί εργαζόμενοι που τρέχουν να συμμαζέψουν τα αμάζευτα, συνθέτουν το εκρηκτικό σκηνικό της σειράς.

Στους κεντρικούς ρόλους θα δούμε τους Κώστα Αποστολάκη, Ιωάννη Παπαζήση, Αμαλία Καβάλη, Σύλβια Δεληκούρα και Σάννυ Χατζηαργύρη, οι οποίοι καλούνται να ενσαρκώσουν τους ιδιαίτερους και εκκεντρικούς χαρακτήρες αυτού του τηλεοπτικού μικρόκοσμου.

Το σενάριο της σειράς υπογράφει ο Γιώργος Φειδάς, βασισμένος σε μια πρωτότυπη αρχική ιδέα που συνέλαβε μαζί με τη Φρόσω Ράλλη. Τέλος, τη σκηνοθετική καθοδήγηση έχει αναλάβει ο Αλέξανδρος Ρέλλος.