Μιχάλης Τσαουσόπουλος για Eurovision: Το τραγούδι του Akyla δεν είναι στα δικά μου γούστα και πρότυπα

«Αν αυτός ο διαγωνισμός ήταν μουσικός, η Marseaux θα ήταν πιο μπροστά», είπε ακόμα
Mιχάλης Τσαουσόπουλος
O Mιχάλης Τσαουσόπουλος

Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος μίλησε για τα τραγούδια που διεκδικούν μέσω του ελληνικού τελικού μία θέση στη φετινή Eurovision που θα διεξαχθεί στη Βιέννη.

Ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός και dj έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» την Κυριακή (08.02.2026) και σχολίασε τα τραγούδια που διεκδικούν τη νίκη για να πάνε στη Eurovision. Σημειώνεται ότι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος είπε ότι το κομμάτι του μεγάλου φαβορί, που είναι ο Akylas, δεν είναι στα γούστα του.

«Το τραγούδι, που σύμφωνα με την εμπειρία μου στο pop, mainstream ρεπερτόριο και μάλιστα σε διεθνές format είναι της Marseaux. Ο Good Job Nicky είναι πιο διαφορετικός. Εγώ μέχρι εκεί είμαι. Το τραγούδι του Akyla δεν είναι στα δικά μου γούστα και πρότυπα», είπε ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος.

«Μην ξεχνάμε ότι είμαι του ξένου ρεπερτορίου. Αν το ψηφίσουν με υγεία και χαρά, και καλή επιτυχία. Αν αυτός ο διαγωνισμός ήταν μουσικός, η Marseaux θα ήταν πιο μπροστά και το λέω με μουσικά δεδομένα», πρόσθεσε ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός.

