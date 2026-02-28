Μπαμπά σ’ αγαπώ – επόμενα επεισόδια: Ο Στέλιος προσπαθεί να γυρίσει στον πατέρα του

Εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της νέας σειράς του Alpha, «Μπαμπά σ’ αγαπώ» που θα προβληθούν από την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 στις 21:00 το βράδυ.

Ο Ηρακλής ετοιμάζεται για το δικαστήριο με τη βοήθεια της Τζένης ενώ ο Στέλιος έχει λιγότερο από μία μέρα να μάθει σκάκι για να κερδίσει το πιο σημαντικό στοίχημα της ζωής του: εκείνο με τον παππού του, που του υποσχέθηκε πως, αν κερδίσει, θα τον αφήσει να πάει να ξαναμείνει με τον πατέρα του. Η Παυλίνα απειλεί τον Δημήτρη ότι αν δεν συγκεντρωθεί στη δουλειά του, θα χάσει τη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή κι εκείνος θα χρειαστεί να επιλέξει αν θα πάει στο ραντεβού με τους επενδυτές ή στο δικαστήριο να συμπαρασταθεί στον Ηρακλή. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της σειράς του Alpha, Μπαμπά σ’ αγαπώ.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026

Επεισόδιο 11: «Τι έκανες στον πόλεμο, παππού;» – Ο Ηρακλής ετοιμάζεται για το δικαστήριο με τη βοήθεια της Τζένης ενώ ο Στέλιος έχει λιγότερο από μία μέρα να μάθει σκάκι για να κερδίσει το πιο σημαντικό στοίχημα της ζωής του: εκείνο με τον παππού του, που του υποσχέθηκε πως, αν κερδίσει, θα τον αφήσει να πάει να ξαναμείνει με τον πατέρα του. Και στην προσπάθεια του αυτή, ο μικρός Στέλιος θα βρει μια απρόσμενη συνεργό. Η Παυλίνα απειλεί τον Δημήτρη ότι αν δεν συγκεντρωθεί στη δουλειά του, θα χάσει τη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή κι εκείνος θα χρειαστεί να επιλέξει αν θα πάει στο ραντεβού με τους επενδυτές ή στο δικαστήριο να συμπαρασταθεί στον Ηρακλή.

Η έλξη Βιργινίας-Νίκου δυναμώνει συνέχεια όμως η μάνα του «γαμπρού», η Ερατώ, μαθαίνει για το φιλί Βιργινίας-Νίκου και κάνει μια εκ βαθέων συζήτηση με την πρώην νύφη της, στην οποία πολλές αλήθειες θα αποκαλυφθούν. Και όσες δεν αποκαλυφθούν από τη συζήτηση, έχει σκοπό να της μάθει απ’ το φλυτζάνι της Βιργινίας. Ο Ηρακλής μαθαίνει τις υπόνοιες για κρυφή σχέση Τζένης-Δημήτρη και ζητάει τα ρέστα απ’ τον φίλο του. Η Τζένη απ’ την άλλη προσπαθεί να προετοιμάσει τη Στέλλα για τα κακά νέα του χωρισμού που θα ακούσει απ’ τον Νίκο, αλλά εκείνη είναι στον κόσμο της και επικεντρώνεται στο πώς θα στήσει κατάσταση ανάμεσα στην ξαδέρφη της και τον Ηρακλή.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026

Επεισόδιο 12: «Tο κέρμα ανάποδα» – Ο Δημήτρης έρχεται όλο και πιο κοντά στον Βίκτωρα και ενώ πλησιάζει το τεστ DNA και στη δουλειά δέχεται πόλεμο από την Παυλίνα, δένεται όλο και περισσότερο με το παιδί. Αλλά το μεγαλύτερο του πρόβλημα θα έρθει όταν κινδυνεύσει να τους πιάσει η Βιργινία να φιλιούνται με την Ελένη στην αποθήκη του νηπιαγωγείου. Ο Ηρακλής προσπαθεί να συνέλθει απ’ το σοκ των συνταρακτικών εξελίξεων στη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια του Στέλιου, και αναζητά καταφύγιο στην Εκκλησία, όπου θα έχει μια απρόσμενη συνάντηση.

Ο Νίκος κι η Βιργινία έρχονται αντιμέτωποι με τα αληθινά τους συναισθήματα και κάνουν μια ειλικρινή συζήτηση για το που βρίσκονται και που θέλουν να πάνε. Ο Βίκτωρας αποκαλύπτει ένα μυστικό για τη ζωή του Δημήτρη στη Σοφία, βάζοντας τον μπαμπά του σε μεγάλες μπελάδες. Και ο Ηρακλής κάνει την πρώτη του επίσκεψη στο σπίτι Ευριπίδη-Τζούλιας για να δει τον Στέλιο, όμως ο πεθερός του είναι αποφασισμένος να του βάλει μεγάλα εμπόδια στην επικοινωνία του με το παιδί. Όμως η μεγάλη ανατροπή θα έρθει όταν ένας τσαντάκιας επιτεθεί στη Στέλλα, θέτοντας σε κίνηση μια αλυσίδα γεγονότων που θα φέρουν τον κόσμο όλων των χαρακτήρων ανάποδα…

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026

Επεισόδιο 13: «Tα πάνω-κάτω» – Ο Δημήτρης κι ο Βίκτωρας πάνε να δώσουν δείγμα για το τεστ DNA, όταν όμως ο Δημήτρης μάθει για την ύπαρξη κάποιου πρώην της Ελένης που τον λένε «Πάρη» θα ακολουθήσει ο «Τρωικός Πόλεμος» με τον Βίκτωρα να λειτουργεί για τον Δημήτρη όπως οι δράκοι για την Καλίσι στο “Game of Thrones”. Παράλληλα, η εγκυμοσύνη της Στέλλας απ’ τον Νίκο προχωράει και η Βιργινία αποφασίζει να δεχτεί την πρόταση του γοητευτικού γείτονα της Μανώλη (Σπύρος Τσεκούρας) να πάνε για ένα ποτό…

Η έξοδος όμως αυτή θα είναι επεισοδιακή, όταν αναγκαστεί να ζητήσει απ’ τον Νίκο να κρατήσει τα παιδιά για να βγει στο ραντεβού της. Τέλος, ο Ηρακλής κι η Τζένη έχουν ραντεβού κι η Στέλλα προσπαθεί να μοιραστεί μερικά κόλπα για να σαγηνεύσεις έναν άντρα με την πιο «κλειστή» στα ερωτικά δικηγόρο ξαδέρφη της…

Συντελεστές

Ελληνική οικογενειακή σειρά 2025-2026

Σενάριο: Γιώργος Φειδάς

Σκηνοθεσία: Νίκος Κρητικός

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και η Δήμητρα Σιγάλα

Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος.

Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης

Παραγωγή: Arcadia Media