Μπέττυ Μαγγίρα για αρνητικές κριτικές: Δεν με ενοχλεί τίποτα, θα ήθελα να παρουσιάσω τον ελληνικό τελικό της Eurovision

H Μπέττυ Μαγγίρα αυτόν τον χειμώνα εμφανίζεται στη Medusa μαζί με τις Νικολέττα Καρρά και την Σοφία Κουρτίδου και με αφορμή αυτό μίλησε για όλα στις τηλεοπτικές κάμερα και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με την Eurovision.

To πρωί της Κυριακής (11.01.2026) οι δηλώσεις της προβλήθηκαν στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA. Μεταξύ άλλων, η Μπέττυ Μαγγίρα ξεκαθάρισε ότι δεν την ενοχλούν οι αρνητικές κριτικές, ενώ θα ήθελε να παρουσιάσει τον ελληνικό τελικό της Eurovision, ο οποίος πρόκειται να γίνει στα μέσα Φεβρουαρίου.

«Στη “Μέδουσα” βλέπετε από μένα αυτό που δεν μπορείτε να δείτε στην τηλεόραση, τραγούδι, χορό, σάτιρα…», είπε αρχικά η Μπέττυ Μαγγίρα.

«Ήταν επιλογή της ΕΡΤ να ακουστούν 15 δευτερόλεπτα, θα ακολουθήσει εκπομπή που θα ακουστούν τα τραγούδια ολόκληρα», δήλωσε στη συνέχεια για τα τραγούδια που διαγωνίζονται για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό.

«Δεν με ενοχλεί τίποτα πια. Για την παρουσίαση δεν είπε κανείς τίποτα. Δεν μπορώ να σας πω αν θα βρίσκομαι και στους ημιτελικούς και τον εθνικό τελικό. Έχω ξαναπαρουσιάσει τη Eurovision, τον ελληνικό τελικό και βεβαίως θα ήθελα», δήλωσε ακόμα.

«Δεν ξέρω η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου αν αναφέρθηκε στα δικά μου αγγλικά ή των παιδιών, δεν ξέρω. Εμείς κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε», είπε ακόμα η Μπέττυ Μαγγίρα για κάποια σχόλια της παρουσιάστριας.

Τέλος, η γνωστή καλλιτέχνιδα αναφέρθηκε και στο πρόωρο τέλος της εκπομπής της Ελένης Τσολάκης από τον «αέρα» του ANT1.

«Είναι πάρα πολύ στενάχωρο να σταματάνε στη μέση της σεζόν εκπομπές. Κανάλια είναι, αποφάσεις παίρνουν, εκπομπές γίνονται, άλλες συνεχίζουν, άλλες δεν συνεχίζουν. Ο κόσμος βλέπει, κρίνει. Από ‘κει και πέρα εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο», δήλωσε χαρακτηριστικά.