Media

Μπέττυ Μαγγίρα για αρνητικές κριτικές: Δεν με ενοχλεί τίποτα, θα ήθελα να παρουσιάσω τον ελληνικό τελικό της Eurovision

«Είναι πάρα πολύ στενάχωρο να σταματάνε στη μέση της σεζόν εκπομπές», ανέφερε ακόμα όταν τη ρώτησαν για την Ελένη Τσολάκη
Μπέττυ Μαγγίρα
H Μπέττυ Μαγγίρα / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

H Μπέττυ Μαγγίρα αυτόν τον χειμώνα εμφανίζεται στη Medusa μαζί με τις Νικολέττα Καρρά και την Σοφία Κουρτίδου και με αφορμή αυτό μίλησε για όλα στις τηλεοπτικές κάμερα και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με την Eurovision

To πρωί της Κυριακής (11.01.2026) οι δηλώσεις της προβλήθηκαν στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA. Μεταξύ άλλων, η Μπέττυ Μαγγίρα ξεκαθάρισε ότι δεν την ενοχλούν οι αρνητικές κριτικές, ενώ θα ήθελε να παρουσιάσει τον ελληνικό τελικό της Eurovision, ο οποίος πρόκειται να γίνει στα μέσα Φεβρουαρίου

«Στη “Μέδουσα” βλέπετε από μένα αυτό που δεν μπορείτε να δείτε στην τηλεόραση, τραγούδι, χορό, σάτιρα…», είπε αρχικά η Μπέττυ Μαγγίρα.

«Ήταν επιλογή της ΕΡΤ να ακουστούν 15 δευτερόλεπτα, θα ακολουθήσει εκπομπή που θα ακουστούν τα τραγούδια ολόκληρα», δήλωσε στη συνέχεια για τα τραγούδια που διαγωνίζονται για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό. 

«Δεν με ενοχλεί τίποτα πια. Για την παρουσίαση δεν είπε κανείς τίποτα. Δεν μπορώ να σας πω αν θα βρίσκομαι και στους ημιτελικούς και τον εθνικό τελικό. Έχω ξαναπαρουσιάσει τη Eurovision, τον ελληνικό τελικό και βεβαίως θα ήθελα», δήλωσε ακόμα.

«Δεν ξέρω η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου αν αναφέρθηκε στα δικά μου αγγλικά ή των παιδιών, δεν ξέρω. Εμείς κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε», είπε ακόμα η Μπέττυ Μαγγίρα για κάποια σχόλια της παρουσιάστριας.

Τέλος, η γνωστή καλλιτέχνιδα αναφέρθηκε και στο πρόωρο τέλος της εκπομπής της Ελένης Τσολάκης από τον «αέρα» του ANT1.

«Είναι πάρα πολύ στενάχωρο να σταματάνε στη μέση της σεζόν εκπομπές. Κανάλια είναι, αποφάσεις παίρνουν, εκπομπές γίνονται, άλλες συνεχίζουν, άλλες δεν συνεχίζουν. Ο κόσμος βλέπει, κρίνει. Από ‘κει και πέρα εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
180
126
70
68
49
Media: Περισσότερα άρθρα
Αντώνης Μυριαγκός για «Καποδίστρια»: Τις θέλουμε τις κριτικές, αρκεί να μην υπάρχει αυτή η καθολική ακύρωση
«Οι κριτικές αυτή τη δουλειά κάνουν, δηλαδή η κριτική είναι εκεί για να θίξει κάποια ζητήματα και να σχολιάσει κάποιες αδυναμίες ή κάποια προτερήματα», είπε ακόμα ο ηθοποιός
Αντώνης Μυριαγκός
Newsit logo
Newsit logo