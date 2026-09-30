Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει στο Mega την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου

Η εκπομπή που όλοι περιμένουν, επιστρέφει. Το «Φως στο Τούνελ», με την Αγγελική Νικολούλη, κάνει πρεμιέρα στο MEGA την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 23:20, για την 32η σεζόν του.

Η Αγγελική Νικολούλη και η ομάδα της, μπαίνουν και πάλι δυναμικά στην έρευνα. Για την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», κάθε λεπτομέρεια μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη. Κάθε στοιχείο μπορεί να οδηγήσει στη λύση ενός μυστηρίου και να ρίξει φως σε ανεξιχνίαστα εγκλήματα, μυστηριώδεις εξαφανίσεις και πολύκροτες υποθέσεις.

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Η έρευνα δεν γνωρίζει σύνορα. Με αποκαλύψεις διεθνούς εμβέλειας, το «Τούνελ» είναι και πάλι έτοιμο να χτίσει γέφυρες επικοινωνίας ακόμη και με ομοσπονδιακές αστυνομικές αρχές του εξωτερικού, αναζητώντας απαντήσεις εκεί όπου οι άλλοι σταματούν.

Το «Τούνελ» και η Αγγελική Νικολούλη με τη δημοσιογραφική έρευνα και τις αποκαλύψεις τους, καθορίζουν όλα αυτά τα χρόνια τις εξελίξεις σε πολύκροτες ιστορίες. Σύμμαχός τους, το τηλεοπτικό κοινό που βοηθά με μαρτυρίες και σημαντικά στοιχεία, ανοίγοντας και τους πιο δύσβατους δρόμους.

Η πολυβραβευμένη εκπομπή συνεχίζει και φέτος με το ίδιο πάθος και με κύριο στόχο την αλήθεια.