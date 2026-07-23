Ο Παναγιώτης Στάθης στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ1

Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών είναι οριστικό ότι ο Παναγιώτης Στάθης θα είναι ο παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ1. Σύμφωνα μάλιστα με έγκυρες πληροφορίες μου η απόφαση λήφθηκε πριν από λίγο στο ΔΣ της δημόσιας τηλεόρασης.

Να θυμίσουμε ότι αυτή τη θέση την έχει ο Απόστολος Μαγγηριάδης, ο οποίος αποχωρεί από την ΕΡΤ προκειμένου να αναλάβει το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ. Μάλιστα, ο δημοσιογράφος είχε συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο με τη δημόσια τηλεόραση, ρήτρα την οποία πρόκειται να πληρώσει ο σταθμός του Φαλήρου.

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Έτσι, η ΕΡΤ προκήρυξε διαγωνισμό για τη θέση της παρουσίασης του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού και περισσότερα από 10 άτομα υπέβαλλαν την πρόθεσή τους να αναλάβουν το εν λόγω πόστο. Μετά το πέρας των διαδικασιών εγκρίθηκε ότι ο Παναγιώτης Στάθης είχε τα υψηλότερα κριτήρια και πριν από λίγο εγκρίθηκε και από το ΔΣ της ΕΡΤ.

Επομένως, τη νέα τηλεοπτική σεζόν ο Παναγιώτης Στάθης θα είναι το πρόσωπο που θα καθίσει στην καρέκλα του παρουσιαστή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ1.

Σημειώνεται ότι ο Παναγιώτης Στάθης έχει μεγάλη εμπειρία στο «τιμόνι» των ειδήσεων, καθώς παρουσίαζε δελτία από το 2001 έως το 2018.