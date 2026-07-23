Η Λένα Φλυτζάνη έχει γενέθλια – Η έκπληξη που της έκαναν οι συνεργάτες της στον ΣΚΑΪ

Γενέθλια είχε την Τετάρτη (22.07.2026) η Λένα Φλυτζάνη και οι συνεργάτες της στον ΣΚΑΪ αποφάσισαν να της κάνουν μία γλυκιά έκπληξη.

Η νεαρή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια βρισκόταν στον ΣΚΑΪ, που εργάζεται την ημέρα των γενεθλίων της και οι αγαπημένοι της συνάδελφοι αποφάσισαν να της κάνουν δώρο μία τούρτα και να της τραγουδήσουν το «χρόνια πολλά». Ωστόσο, είπαν στη Λένα Φλυτζάνη ότι πρέπει να πάει για meeting προκειμένου να μην αντιληφθεί την έκπληξη των συνεργατών της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Νομίζεις ότι πας σε meeting. Λάθος. Η ομάδα έχει άλλο σχέδιο», έγραψε στο βίντεο που δημοσίευσε η Λένα Φλυτζάνη.

«Τελευταίο σπαμ… αλλά είστε υπέροχοι και σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που κάνατε αυτή την ημέρα πιο γεμάτη και πιο όμορφη.

View this post on Instagram A post shared by Lena Flitzani (@lenaflitz)

Σας ευχαριστώ για την αγκαλιά», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Λένα Φλυτζάνη.