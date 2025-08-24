Να μ’ αγαπάς: Αλίνα Κωτσοβούλου και Γιώργος Τριανταφυλλίδης μιλούν για τους ρόλους τους στη νέα καθημερινή σειρά του Alpha

Σε τροχιά παραγωγής βρίσκεται η νέα καθημερινή δραματική σειρά του ALPHA, που έχει τίτλο «Να μ’ αγαπάς» και ακόμα δύο από τους πρωταγωνιστές της μιλούν για όσα πρόκειται να δούμε σε λίγο καιρό στις οθόνες μας.

Μετά τον Στάθη Σταμουλακάτο, τη Στεφανή Καπετανίδη, τη Μαρίλια Μητρούση, τον Αλέξανδρο Πιεχόβιακ, την Ελισάβετ Μουτάφη και τη Μέγκι Σούλι, η Αλίνα Κωτσοβούλου και ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης μιλούν για τους ρόλους τους στο νέο σίριαλ του ALPHA. Η σειρά «Να μ’ αγαπάς» πρόκειται να ξεκινήσει να προβάλλεται το φθινόπωρο και μέρος των γυρισμάτων έχουν πραγματοποιηθεί στο Ναύπλιο.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται κάποια δίδυμα αδέρφια που εγκαταλείφθηκαν πριν από 27 χρόνια, τα οποία είναι αποφασισμένα να πάρουν πίσω ό,τι τους ανήκει και μια οικογένεια που βλέπει το παρελθόν να επιστρέφει, φέρνοντας στο φως μυστικά ικανά να καταστρέψουν τα πάντα.

Για τη συνεργασία αυτή η Αλίνα Κωτσοβούλου και ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης, που πρωταγωνιστούν στη σειρά, μάς λένε:

«Νιώθω καταπληκτικά που συμμετέχω σ’ αυτή την υπέροχη καινούργια καθημερινή σειρά του Alpha “Να μ’ αγαπάς” σε σκηνοθεσία του Γιώργου Παπαβασιλείου», λέει αρχικά η Αλίνα Κωτσοβούλου.

Δίνοντας κάποια στοιχεία του ρόλου της, λέει: «Ο ρόλος που υποδύομαι είναι η Χαρούλα και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι η οικονόμος του σπιτιού της οικογένειας Καλλιγά και έχω μεγάλη προϊστορία σ’ αυτό το σπίτι. Είμαι γλυκιά και πολύ βοηθητική, αλλά έχω και πολλά μυστικά.

Ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης, που υποδύεται τον Μάκη, μιλά για τη σειρά και τον ρόλο του: «Είμαι ενθουσιασμένος με αυτή τη δουλειά. Το Ναύπλιο είναι υπέροχο, η ομάδα είναι καταπληκτική και οι συντελεστές είναι αγαπημένοι συνάδελφοι. Υποδύομαι τον Μάκη, τον επιστάτη της οικογένειας Καλλιγά, ο οποίος είναι παντρεμένος με την Στυλιανή και ο ρόλος μου θα εξελιχθεί σε ωρολογιακή βόμβα».

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στο ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.