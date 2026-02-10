Να μ’ αγαπάς – επόμενα επεισόδια: Η Σοφία εκβιάζεται από τον συνεργάτη της που της ζητά ένα υπέρογκο ποσό

Εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια του Να μ’ αγαπάς, της γνωστής σειράς του Alpha που θα παίξει από την Τετάρτη 11.02.2026 έως και την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, στις 20:00.

Το σχέδιο της Σοφίας και του Χάρη αποτυγχάνει, καθώς η Άννα και η Φωτεινή βρίσκονται εγκλωβισμένες στο αμάξι στο χείλος του γκρεμού. Η Φωτεινή δεν είναι διατεθειμένη να ενδώσει στις προσπάθειες του Ορφέα για επανασύνδεση. Η Σοφία δέχεται εκβιασμό από τον συνεργάτη της που της ζητά ένα υπέρογκο ποσό. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της σειράς του Alpha, Να μ’ αγαπάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 66: Το σχέδιο της Σοφίας και του Χάρη αποτυγχάνει, καθώς η Άννα και η Φωτεινή βρίσκονται εγκλωβισμένες στο αμάξι στο χείλος του γκρεμού. Η Ζωή μαθαίνει ότι ο Άγγελος εισέβαλε οπλισμένος στο σπίτι του Θεόφιλου και απογοητεύεται από τη συμπεριφορά του. Η Νικαίτη και η Εβίτα προσπαθούν να πείσουν τον Θεόφιλο να φέρει πίσω τη Ζωή και ο Θεόφιλος δίνει τα ηνία της επιχείρησης στον Χάρη. Ο Ορφέας και ο Λευτέρης μαθαίνουν για το τροχαίο των κοριτσιών από τη Σοφία και τρέχουν για βοήθεια. Η Φωτεινή δεν είναι διατεθειμένη να ενδώσει στις προσπάθειες του Ορφέα για επανασύνδεση. Η Σοφία δέχεται εκβιασμό από τον συνεργάτη της που της ζητά ένα υπέρογκο ποσό.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 67: Η Φωτεινή και η Άννα επιστρέφουν σπίτι μετά το ατύχημα, μαζί με τον Λευτέρη. Καθησυχάζουν την Ζωή που τρομάζει και της λένε πως ευτυχώς ήταν εκεί η Σοφία με τον Ορφέα. Ο Λευτέρης αμέσως δίνει μια δική του ερμηνεία σε όσα έγιναν, λέγοντας πως είναι βέβαιος ότι το περιστατικό ήταν στημένο. Κανείς δεν δείχνει να συμμερίζεται αυτή του την άποψη, εκτός από τον Άγγελο. Στο μεταξύ, η Σοφία και ο Χάρης περνούν τις δικές τους αγωνίες καθώς πρέπει επειγόντως να βρουν χρήματα…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions