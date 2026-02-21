Να μ’ αγαπάς – επόμενα επεισόδια: Ο Άγγελος είναι αποφασισμένος να τιμωρήσει τους Καλλιγάδες και να πάρει εκδίκηση

Εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια του Να μ’ αγαπάς, της γνωστής σειράς του Alpha που θα παίξουν από τη Δευτέρα 23.02.2026 έως και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, στις 20:00.

Ο Ορφέας ανακαλύπτει ότι ο Χάρης και η Σοφία βρίσκονται πίσω από το ατύχημα της Φωτεινής και Άννας και πάει να τους βρει στο αρχοντικό. Εκεί πιάνονται στα χέρια Ορφέας και Χάρης, με τον Θεόφιλο να μπαίνει στην μέση και να τους χωρίζει. Ο Άγγελος είναι αποφασισμένος να τιμωρήσει τους Καλλιγάδες και να πάρει εκδίκηση. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια του Να μ’ αγαπάς στον Alpha.

Να μ’ αγαπάς: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 69: Η Φωτεινή στο νοσοκομείο ξυπνάει με τον Ορφέα δίπλα της κι έρχονται κοντά. Ο Λευτέρης τον βλέπει μαζί της και του κάνει επίθεση με τα πράγματα να ξεφεύγουν. Η Ζωή καλεί τον Θεόφιλο για να σταματήσει αυτή η διαμάχη μεταξύ τους. Ο Άγγελος της υπόσχεται να κάνει πίσω αυτός. Η Χαρούλα προειδοποιεί την Κατερίνα για τον Χάρη. Ο Ορφέας ανακαλύπτει ότι ο Χάρης και η Σοφία βρίσκονται πίσω από το ατύχημα της Φωτεινής και Άννας και πάει να τους βρει στο αρχοντικό. Εκεί πιάνονται στα χέρια Ορφέας και Χάρης, με τον Θεόφιλο να μπαίνει στην μέση και να τους χωρίζει. Ο Θεόφιλος δεν πιστεύει τα λεγόμενα του Ορφέα και τον διώχνει από το σπίτι. Ο Ορφέας είναι αποφασισμένος να φύγει από το Ναύπλιο, ενημερώνει όμως πριν τον Άγγελο για το ατύχημα και του δίνει ένα γράμμα που προορίζεται για την Φωτεινή. Η Φωτεινή σε απόγνωση βγαίνει να τον βρει. Ο Άγγελος είναι αποφασισμένος να τιμωρήσει τους Καλλιγάδες και να πάρει εκδίκηση.

Να μ’ αγαπάς: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 70: Η Φωτεινή καταρρέει μετά την οριστική αποχώρηση του Ορφέα, παλεύοντας με ενοχές. Ο Λευτέρης συγκρούεται μαζί της, ενώ ο Άγγελος πείθεται πως το τροχαίο ήταν στημένο και αποφασίζει να χτυπήσει τους Καλλιγάδες εκεί που πονάνε. Στο σπίτι Καλλιγά επικρατεί φόβος, καχυποψία και εσωτερικές ρωγμές, καθώς ο Θεόφιλος αρχίζει να υποψιάζεται τους δικούς του. Ο Άγγελος κινείται αθόρυβα, κλείνει μια καταστροφική οικονομική συμφωνία και προειδοποιεί πριν την τελική του κίνηση. Στο φινάλε, εμφανίζεται στο αρχοντικό και αποκαλύπτει στον Θεόφιλο ότι το σπίτι του δεν του ανήκει πια, σηματοδοτώντας την αρχή της απόλυτης πτώσης του.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 71: Ο Θεόφιλος καταρρέει όταν μαθαίνει πως το σπίτι κατάσχεται και πως ο αγοραστής είναι ο Άγγελος Μανιάτης. Η Φωτεινή, έγκυος και συναισθηματικά διαλυμένη, υποφέρει από την εξαφάνιση του Ορφέα, ενώ η οικογένεια προσπαθεί να τη στηρίξει. Ο Λευτέρης συγκρούεται άσχημα με την Άννα, δημιουργώντας ρήγμα στη σχέση τους, ενώ ταυτόχρονα αρχίζει να ψάχνει στοιχεία για το τροχαίο. Η Σοφία επιχειρεί να συμμαχήσει με τον Άγγελο για να καταστρέψουν τον Θεόφιλο. Στο μεταξύ ένα πρόσωπο από το παρελθόν του Ορφέα κάνει την εμφάνισή του.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions