Να μ’ αγαπάς – επόμενα επεισόδια: Ο Άγγελος τινάζει στον αέρα την συμφωνία για την πώληση του Ομίλου

Εξελίξεις στo επόμενo επεισόδιo του «Να μ’ αγαπάς» του Alpha που θα προβληθεί την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στις 20:00 το βράδυ.

Η Άννα φεύγει οριστικά από το σπίτι των Καλλιγάδων και επιλέγει τον Λευτέρη, ενώ η Κατερίνα παρασύρεται σε μια κρυφή ερωτική εμπλοκή με τον Χάρη. Τη στιγμή των υπογραφών για την πώληση του Ομίλου, η αιφνιδιαστική εμφάνιση του Άγγελου ανατρέπει τα πάντα, τινάζοντας τη συμφωνία στον αέρα. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στο νέο επεισόδιο του Να μ’ αγαπάς, στον Alpha.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 62: Η απόφαση πώλησης των επιχειρήσεων περνά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου με επικεφαλής τον Θεόφιλο, αφήνοντας τη Ζωή και τον Άγγελο εκτός παιχνιδιού. Την ίδια στιγμή, η Άννα φεύγει οριστικά από το σπίτι των Καλλιγάδων και επιλέγει τον Λευτέρη, ενώ η Κατερίνα παρασύρεται σε μια κρυφή ερωτική εμπλοκή με τον Χάρη. Η Έλλη δικαιώνεται, καθώς μαθαίνει πως η πανσιόν περνά οριστικά στο όνομά της. Η Φωτεινή συγκρούεται σκληρά με τον Ορφέα και τον απομακρύνει από τη ζωή της, οδηγώντας τον σε απόγνωση. Τη στιγμή των υπογραφών για την πώληση του Ομίλου, η αιφνιδιαστική εμφάνιση του Άγγελου ανατρέπει τα πάντα, τινάζοντας τη συμφωνία στον αέρα.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions