Να μ’ αγαπάς – επόμενα επεισόδια: Ο Λευτέρης πνίγεται από την οργή και αποφασίζει να εκδικηθεί τον Ορφέα

Εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια του «Να μ’ αγαπάς» του Alpha που θα προβληθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη 26 και 27 Ιανουαρίου στις 20:00 το βράδυ.

Η μνήμη του Ορφέα επιστρέφει και καταθέτει στον εισαγγελέα πως η Φωτεινή τον πυροβόλησε. Ο Θεόφιλος επιτίθεται στη Ζωή ενώ ο Λευτέρης πνίγεται από την οργή και αποφασίζει να εκδικηθεί τον Ορφέα. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα επόμενα επεισόδια του Να μ’ αγαπάς στον Alpha.

Να με αγαπάς: Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Επεισόδιο 55: Η μνήμη του Ορφέα επιστρέφει και καταθέτει στον εισαγγελέα πως η Φωτεινή τον πυροβόλησε. Αυτό κάνει τα πράγματα να αλλάξουν δραματικά, η οικογένεια Καλλιγά πανηγυρίζει ενώ η άλλη πλευρά βυθίζεται στην απελπισία. Η Άννα είναι η μόνη που συναισθάνεται το δράμα του Ορφέα και τον προσεγγίζει. Τα γεγονότα φέρνουν πιο κοντά τη Ζωή και τον Άγγελο, κάτι που κάνει τη Σοφία να μανιάσει. Επηρεασμένος από την εξαδέλφη του ο Θεόφιλος επιτίθεται στη Ζωή. Η Φωτεινή οδηγείται πίσω στις φυλακές όπου οι συγκρατούμενες τη συμβουλεύουν να χρησιμοποιήσει τη εγκυμοσύνη προς όφελός της, κάτι που εκείνη αρνείται να κάνει. Ο Λευτέρης πνίγεται από την οργή και αποφασίζει να εκδικηθεί τον Ορφέα.

Επεισόδιο 56: Ο Λευτέρης επιχειρεί να σκοτώσει τον Ορφέα, αλλά ο Αχιλλέας τον σταματά κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Ο Άγγελος στήνει νομική ομάδα για να σώσει τη Φωτεινή. Η Νικαίτη κάνει καψόνια στη Στυλιανή, ενώ η Σοφία παραδίδει στον Θεόφιλο το τεστ DNA που λέει πως η Εβίτα δεν είναι βιολογικό του παιδί. Ο Χάρης ξεσπά στη Ζωή στην κάβα. Η Άννα και ο Λευτέρης ξανασμίγουν με ειλικρινείς εξομολογήσεις, κι αργότερα ο Λευτέρης, ντυμένος «επιχειρηματίας» και καθοδηγούμενος από τον Άγγελο, μπαίνει στον Όμιλο για να αναμετρηθεί πλέον στα ίσα με τον Ορφέα, προμηνύοντας μεγάλη σύγκρουση.

Να μ’ αγαπάς: Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Επεισόδιο 57: Ο Λευτέρης ανακοινώνει στον Ορφέα, τον Θεόφιλο και τον Χάρη ότι ο Άγγελος τον διόρισε διευθυντή του ξενοδοχείου και αυτοί φεύγουν ηττημένοι. Η Ζωή συζητά με την Έλλη και αποφασίζει να δράσει. Η Χαρούλα μιλά στον Άγγελο για τη Φωτεινή και τον Ορφέα, και μετά βρίσκει την Αφροδίτη. Της κάνει επίκληση στο συναίσθημα αλλά αυτή δεν ενδίδει. Στη συνέχεια, κάνει το ίδιο με τον Ορφέα, με τα ίδια αποτελέσματα. Οι Καλλιγάδες και ο Κανελλόπουλος προσπαθούν να βρουν λύση. Η Στυλιανή και ο Μάκης επισπεύδουν το θέμα του παιδιού. Ο Θεόφιλος συγκρούεται με τη Σοφία για την Εβίτα, με τη Σοφία να προσπαθεί να τον κρατήσει με το μέρος της. Η Ζωή πάει στο σπίτι τους αποφασισμένη και υποχρεώνει τον Θεόφιλο και την Εβίτα να κάνουν τεστ DNA. Η Ζωή επισκέπτεται στη φυλακή τη Φωτεινή και μοιράζονται τα συναισθήματά τους, ενώ ρωτάει και τον Άγγελο ποιος πραγματικά είναι. Στη συνέχεια την επισκέπτεται και ο Λευτέρης, με τη Φωτεινή να του ανακοινώνει ότι είναι έγκυος.

Επεισόδιο 58: Ο Λευτέρης ξαφνιασμένος από την είδηση της εγκυμοσύνης της Φωτεινής ξεσπάει εναντίον της με θυμό. Της ζητά να κάνει έκτρωση, να απαλλαγεί από το παιδί του Καλλιγά. Η Φωτεινή αρνείται και του ζητάει να θυμηθεί πως οι δυο τους έχουν περάσει πολλά μαζί και πάντα τους έσωζε η μεταξύ τους αγάπη. Ταυτόχρονα ο Ορφέας μαθαίνει κι αυτός για την εγκυμοσύνη της Φωτεινής. Ταραγμένος επισκέπτεται τον εισαγγελέα και ανακαλεί την κατάθεση του. Ο Άγγελος αναγκάζεται να ανοίξει την πόρτα που οδηγεί στο παρελθόν του. Η Ζωή δέχεται βίαια επίθεση από τον μεθυσμένο Ευριπίδη.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions