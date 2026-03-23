Να μ’ αγαπάς – επόμενα επεισόδια: Ο Λευτέρης χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και πέφτει σε δέντρο

Εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια του Να μ’ αγαπάς, της γνωστής σειράς του Alpha που θα προβληθούν από την Τρίτη έως την Πέμπτη (24-26.03.2026), στις 20:00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να μ’ αγαπάς: Τρίτη 24 Μαρτίου 2026

Επεισόδιο 85: Η Εβίτα προσπαθεί να απολογηθεί στον Γιώργο για τη συμπεριφορά της, όμως εκείνος την απορρίπτει σκληρά. Η Σοφία πιέζει τον Χάρη να αναλάβει δράση, καθώς ο Ορφέας δηλώνει πως δεν θέλει τον Όμιλο αλλά μια ήρεμη ζωή με την οικογένειά του. Ο Ορφέας προτείνει στη Φωτεινή να φύγουν από την Ελλάδα και να πάνε να ζήσουν στο Βερολίνο. Ο Θεόφιλος παθαίνει κρίση: εφιδρώσεις και υψηλή πίεση. Ο φόβος απόρριψης μοσχεύματος πανικοβάλλει την οικογένεια. Την ίδια ώρα ο Λευτέρης, με θολή όραση, χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και πέφτει πάνω σε δέντρο.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026

Επεισόδιο 86: Ο Λευτέρης κρύβει το ατύχημα από όλους, όμως ο Άγγελος βλέπει το χτυπημένο αυτοκίνητο. Ο Ορφέας ζητά από τη Φωτεινή οριστική απάντηση για το Βερολίνο. Εκείνη θέλει ειρήνη και συμφιλίωση με τους δικούς τους. Εκείνος δεν πιστεύει πως αυτό είναι εφικτό. Στο ξενοδοχείο αποκαλύπτεται η νέα επωνυμία. Ο Χάρης εξαγριώνεται, θεωρώντας πως ο Ορφέας το ήξερε και είναι βέβαιος πια ότι ο αδελφός του συμμάχησε με τον Άγγελο εναντίον της οικογένειας Καλλιγά. Ξεσπά άγριος καυγάς.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026

Επεισόδιο 87: Ο Θεόφιλος, παρά την εύθραυστη υγεία του, ζητά από τη Βέρα να τον συνοδεύσει στο ξενοδοχείο. Εκεί αντικρίζει τη νέα ταμπέλα. Το σοκ είναι τεράστιο. Την ίδια ώρα, ένας άγνωστος άντρας γύρω στα 50 φτάνει μυστικά σε απομακρυσμένο ξενοδοχείο στο Ναύπλιο. Από το δωμάτιό του τηλεφωνεί στη Σοφία και το παιχνίδι μόλις μπαίνει σε νέα φάση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions