Να μ’ αγαπάς – επόμενα επεισόδια: Ο Μάκης αρνείται να δωρίσει το νεφρό του

Εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια του Να μ’ αγαπάς, της γνωστής σειράς του Alpha που θα παιχτούν τη Δευτέρα και την Τρίτη (16-17.03.2026) με διπλό επεισόδιο και την Τετάρτη (18.03.2026) στις 20:00.

Ο Λευτέρης ετοιμάζεται να κάνει πρόταση γάμου στην Άννα και, με τη βοήθεια της Φωτεινής, επιλέγει τελικά το οικογενειακό κειμήλιο της γιαγιάς τους ως δαχτυλίδι αρραβώνα, Όμως η χαρά επισκιάζεται από την αποκάλυψη: ο Μάκης είναι συμβατός δότης. Κι ενώ ο Θεόφιλος δηλώνει έτοιμος να πληρώσει οποιοδήποτε τίμημα, ο Μάκης αρνείται κατηγορηματικά να δώσει το νεφρό του. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Να μ’ αγαπάς.

Να μ’ αγαπάς: Δευτέρα 16 Μαρτίου 20:00 – 22:00

Επεισόδιο 80: Ο Λευτέρης ετοιμάζεται να κάνει πρόταση γάμου στην Άννα και, με τη βοήθεια της Φωτεινής, επιλέγει τελικά το οικογενειακό κειμήλιο της γιαγιάς τους ως δαχτυλίδι αρραβώνα. Παράλληλα, ο Άγγελος κάνει ένα γενναιόδωρο δώρο στη Φωτεινή, χαρίζοντάς της τη δική της κλινική. Όμως η χαρά επισκιάζεται από την αποκάλυψη: ο Μάκης είναι συμβατός δότης. Κι ενώ ο Θεόφιλος δηλώνει έτοιμος να πληρώσει οποιοδήποτε τίμημα, ο Μάκης αρνείται κατηγορηματικά να δώσει το νεφρό του.

Επεισόδιο 81: Το λαμπερό πάρτι για τα 63α γενέθλια του Θεόφιλου συγκεντρώνει φίλους και εχθρούς στο ίδιο σπίτι. Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη, οι εντάσεις υπόγειες και η αγωνία για τη μεταμόσχευση διάχυτη. Ο Μάκης αποφεύγει τα βλέμματα, ενώ ο Θεόφιλος παλεύει με τον φόβο για το αύριο. Τη στιγμή που σβήνει τα κεράκια, η Νικαίτη παίρνει τον λόγο και καλεί τον Μάκη μπροστά σε όλους. Ένα μυστικό ετών έρχεται στο φως και τίποτα δεν θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο…

Να μ’ αγαπάς: Τρίτη 17 Μαρτίου 20:00 – 22:00

Επεισόδιο 82: Ο Θεόφιλος ξυπνά στην Εντατική, δίπλα του ο Μάκης. Τον ευχαριστεί. Όταν μαθαίνει τους όρους που έβαλε ο Μάκης… παγώνει. Ο Χάρης αρχίζει να κινείται παρασκηνιακά για να ακυρώσει αν όχι όλη, τουλάχιστον μέρος της συμφωνίας. Ο Λευτέρης προσπαθεί να πείσει την Άννα να τον συγχωρέσει. Ο γιατρός καλεί επειγόντως τον Ορφέα. Υπάρχει μια απρόβλεπτη αντίδραση του οργανισμού και δεν διευκρινίζει αν αφορά τον λήπτη ή τον δότη. Ένα νέο πρόσωπο που θα αναλάβει την φροντίδα του Θεόφιλου και του Μάκη, θα ταράξει και πάλι τις ισορροπίες στο σπίτι των Καλλιγά.

Επεισόδιο 83: Ο Θεόφιλος μιλά με τον Μάκη. Η συνομιλία τους είναι ψυχρή, τελειώνει με ένα αμφίσημο «Θα τα πούμε όταν σταθώ στα πόδια μου». Ο Μάκης κάνει την πρώτη του κίνηση ισχύος μέσα στο σπίτι, ενώ η Στυλιανή αρχίζει να αλλάζει και ως συμπεριφορά αλλά και εμφανισιακά, προκαλώντας την ειρωνεία της Σοφίας και του Χάρη. Η Σοφία συνεχίζει τις παρασκηνιακές κινήσεις, ο Άγγελος κάνει μία ακόμα κίνηση ματ, ενώ μια τυχαία συνάντηση στον δρόμο θα φέρει πρόσωπο με πρόσωπο τον Ορφέα με την Φωτεινή.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 18 Μαρτίου 20:00

Επεισόδιο 84: Ο Ορφέας ζητά από την Φωτεινή να μιλήσουν. Εκείνη αρνείται. Ο Θεόφιλος ζητά από την Νικαίτη να φύγει από το σπίτι, η Νικαίτη βγάζει τα μεγάλα όπλα και του θυμίζει τον φάκελο που έπεσε στα χέρια της όταν μετακόμισαν στο νέο σπίτι. Ο Θεόφιλος υποχωρεί… Η Σοφία συνεχίζει να βάζει λόγια στον Χάρη για τον Ορφέα και η Εβίτα ξανακάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια να βρεθεί με τον Κανελλόπουλο. Ο Άγγελος λέει στην Ζωή, ότι νιώθει πως μένουν στάσιμοι. Της λέει την ανάγκη που νιώθει να προχωρήσει η σχέση τους. Η Ζωή επιμένει πως χρειάζεται χρόνο. Στο μεταξύ ο Μάκης έχει μετατρέψει το σαλόνι σε νοσοκομείο, αρνούμενος να εγκαταλείψει αυτόν τον χώρο, που του αρέσει πάρα πολύ…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions