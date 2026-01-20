Να μ’ αγαπάς – επόμενα επεισόδια: Ο Ορφέας συνέρχεται και καταθέτει πως δεν θυμάται ποιος τον πυροβόλησε

Εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια του «Να μ’ αγαπάς» του Alpha που θα προβληθούν την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στις 20:00 το βράδυ.

Η Φωτεινή συλλαμβάνεται ως βασική ύποπτη για τον πυροβολισμό του Ορφέα, γεγονός που συνταράσσει και διχάζει τις δύο οικογένειες. Η Ζωή βυθίζεται στην απόγνωση ενώ Ορφέας διαφεύγει τον κίνδυνο και καταθέτει πως δεν θυμάται ποιος τον πυροβόλησε. Δείτε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια του Να μ’ αγαπάς στον Alpha.

Να μ’ αγαπάς Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

Επεισόδιο 53: Η Φωτεινή συλλαμβάνεται ως βασική ύποπτη για τον πυροβολισμό του Ορφέα, γεγονός που συνταράσσει και διχάζει τις δύο οικογένειες. Ο Θεόφιλος ζητά εκδίκηση, ενώ ο Άγγελος και ο Λευτέρης παλεύουν να τη στηρίξουν. Την υπόθεση αναλαμβάνει η έμπιστη δικηγόρος του Άγγελου και την καθοδηγούν να μην «σπάσει» και να μην παραδεχτεί τίποτα. Στο μεταξύ, η Ζωή βυθίζεται στην απόγνωση και προσπαθεί να κρατήσει την πίστη της. Η Φωτεινή οδηγείται στη φυλακή, όπου γνωρίζει τις συγκρατούμενές της που καταλαβαίνουν πως είναι έγκυος. Ο Θεόφιλος και ο Άγγελος συγκρούονται ανοιχτά, ενώ η οικογένεια Καλλιγά μοιάζει να ξαναδένει προσωρινά γύρω από τον Ορφέα. Ο Ορφέας ανοίγει τα μάτια, έχει διαφύγει το κίνδυνο κι όλοι ανακουφίζονται, όταν όμως τον επισκέπτεται ο εισαγγελέας και τον ρωτάει αν τον πυροβόλησε η Φωτεινή μένει έκπληκτος και λέει ότι δεν θυμάται.

Επεισόδιο 54: Ο Ορφέας δεν θυμάται τίποτα από την επίθεση που δέχτηκε. Οι γιατροί μιλούν για διασχιστική αμνησία. Η Φωτεινή βασανίζεται στη φυλακή, ενώ η Ζωή και η Νικαίτη συγκρούονται. Ο Άγγελος μαθαίνει από τη Στυλιανή πληροφορίες που μπορεί να ανατρέψουν την υπόθεση. Η Νικαίτη ακούει το κρυφό τηλεφώνημα της Στυλιανής στον Άγγελο. Ο Χάρης αναλαμβάνει δράση για τις επιχειρήσεις, ενώ ο Θεόφιλος είναι σε απόγνωση. Φωτεινή και Ορφέας συναντιούνται..

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions