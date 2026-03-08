Να μ’ αγαπάς – επόμενα επεισόδια: Ο Θεόφιλος δείχνει ένα πρόσωπο πιο σκοτεινό και απρόβλεπτο από ποτέ

Εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια του Να μ’ αγαπάς, της γνωστής σειράς του Alpha που θα παίξουν τη Δευτέρα 9 Μαρτίου και την Τρίτη 10 Μαρτίου, στις 20:00. Και τις δύο ημέρες θα παιχτεί διπλό επεισόδιο.

Ο Θεόφιλος τινάζει στον αέρα το διαζύγιο, παίζοντας το χαρτί της «μετάνοιας». Η Ζωή κάνει ένα βήμα που αλλάζει τις ισορροπίες, την ώρα που ο Θεόφιλος δείχνει ένα πρόσωπο πιο σκοτεινό και απρόβλεπτο από ποτέ. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Να μ’ αγαπάς.

Να μ’ αγαπάς: Δευτέρα 9 Μαρτίου

Επεισόδιο 76: Ο Θεόφιλος τινάζει στον αέρα το διαζύγιο, παίζοντας το χαρτί της «μετάνοιας». Η Ζωή κάνει ένα βήμα που αλλάζει τις ισορροπίες, την ώρα που ο Θεόφιλος δείχνει ένα πρόσωπο πιο σκοτεινό και απρόβλεπτο από ποτέ. Στο παρασκήνιο, οικονομικές σκιές, ζήλιες κι επιστροφές πλέκουν έναν ιστό που σφίγγει γύρω από όλους. Και ενώ κάποιοι ετοιμάζουν γιορτή, στον δρόμο ακούγεται ένας εκκωφαντικός θόρυβος, κι ένα σώμα μένει ακίνητο μέσα στα συντρίμμια.

Επεισόδιο 77: Η είδηση του ατυχήματος συγκλονίζει τους πάντες: ο Θεόφιλος εισάγεται εσπευσμένα στο χειρουργείο και η οικογένεια συγκεντρώνεται στο νοσοκομείο, όπου ξεσπούν συγκρούσεις. Ο Χάρης επιτίθεται στη Ζωή και στον Λευτέρη, ενώ η Εβίτα καταρρέει από φόβο μήπως χάσει τον πατέρα της. Το χειρουργείο σώζει προσωρινά τον Θεόφιλο, αλλά η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη και απαιτεί άμεση μεταμόσχευση νεφρού. Ο Ορφέας επιστρέφει συντετριμμένος και αναλαμβάνει δράση, καλώντας έμπιστο γιατρό. Ωστόσο η αναζήτηση για συμβατό δότη θα δημιουργήσει νέες εντάσεις, ενώ η ζωή του Θεόφιλου κρέμεται κυριολεκτικά από μία κλωστή.

Να μ’ αγαπάς: Τρίτη 10 Μαρτίου

Επεισόδιο 78: Η αγωνία κορυφώνεται στο νοσοκομείο, όταν ο Θεόφιλος παθαίνει ανακοπή και οι γιατροί δίνουν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή. Η οικογένεια διαλύεται από κατηγορίες και εντάσεις, ενώ η αλήθεια για το ατύχημα φέρνει νέα ρήγματα. Τα αποτελέσματα συμβατότητας για μεταμόσχευση νεφρού απογοητεύουν: κανείς από τους στενούς συγγενείς δεν είναι κατάλληλος δότης. Ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά. Κι ενώ όλα μοιάζουν χαμένα, ο Θεόφιλος ζητά από τον γιατρό του να εξετάσει έναν ακόμη δότη που πιθανολογεί πως θα είναι συμβατός γιατί είναι βιολογικό του παιδί. Η Νικαίτη που έρχεται, ακούει την τρομερή αποκάλυψη και το σοκ φαίνεται στο βλέμμα της…

Επεισόδιο 79: Ο Λευτέρης, βέβαιος πλέον πως η Σοφία κρύβεται πίσω από το στημένο ατύχημα της Φωτεινής και της Άννας, την παγιδεύει στο νοσοκομείο και την αναγκάζει να ομολογήσει. Η σύγκρουσή του με τον Ορφέα φουντώνει, ενώ την ίδια στιγμή ο γιατρός Αθανασιάδης καλεί τον Ορφέα για κρίσιμη ενημέρωση σχετικά με τη μεταμόσχευση του Θεόφιλου. Και ενώ η αγωνία κορυφώνεται, ο γιατρός αφήνει να εννοηθεί πως υπάρχει σοβαρή πιθανότητα συμβατού δότη μέσα στην οικογένεια…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions