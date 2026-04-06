Να μ’ αγαπάς- επόμενα επεισόδια: Τα ξεσπάσματα και τα συμπτώματα του Λευτέρη κλιμακώνονται

Νέες εξελίξεις στα καινούρια επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha «Να μ’ αγαπάς» που θα προβληθούν από τη Μεγάλη Τρίτη έως την Μεγάλη Τετάρτη (07-08.04.2026) στις 22:00.

Ο Λευτέρης οδηγείται σε ψυχιατρική και νευρολογική διερεύνηση, καθώς τα ανεξέλεγκτα ξεσπάσματα και τα συμπτώματά του κλιμακώνονται. Ο Ορφέας και ο Χάρης ενώνουν δυνάμεις για τον Όμιλο και επιλέγουν ειρήνη με τον Μανιάτη, προκαλώντας ρήξη με τον Θεόφιλο. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της σειράς του Alpha, Να μ’ αγαπάς.

Να μ’ αγαπάς: Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου στις 20:00

Επεισόδιο 92: Ο Λευτέρης οδηγείται σε ψυχιατρική και νευρολογική διερεύνηση, καθώς τα ανεξέλεγκτα ξεσπάσματα και τα συμπτώματά του κλιμακώνονται. Ο Ορφέας και ο Χάρης ενώνουν δυνάμεις για τον Όμιλο και επιλέγουν ειρήνη με τον Μανιάτη, προκαλώντας ρήξη με τον Θεόφιλο. Η Σοφία χάνει τον έλεγχο τόσο στην επιρροή της στον Χάρη όσο και στη σχέση με την Άννα, που εξαφανίζεται. Παράλληλα, προσωπικές ιστορίες (Κατερίνα, Ζωή, Έλλη, Αχιλλέας, Εβίτα) ανοίγουν νέες διαδρομές, ενώ ο Θεόφιλος μένει αντιμέτωπος με την αποδόμηση της εξουσίας του.

Να μ’ αγαπάς: Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου στις 20:00

Επεισόδιο 93: Η Βέρα έχει εξελιχθεί ως η εξ απορρήτων του Θεόφιλου που της εξομολογείται όλες τις μύχιες σκέψεις του, φόβους αλλά και μυστικά που δεν έχει εκμυστηρευτεί σε κανέναν. Ο Αχιλλέας προσπαθεί να προσεγγίσει την Κατερίνα, ενώ και η Εβίτα κάνει νέο άνοιγμα στον Γιώργο, προβάλλοντας μια νέα πολύ εξελιγμένη προς το καλύτερο εικόνα της. Η Σοφία γνωρίζει ένα πολύ γοητευτικό άντρα και φαίνεται η συμπάθεια να είναι αμοιβαία.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions