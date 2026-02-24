Media

Να μ’ αγαπάς – επόμενο επεισόδιο: Η Σοφία επιχειρεί να συμμαχήσει με τον Άγγελο για να καταστρέψουν τον Θεόφιλο

Ένα πρόσωπο από το παρελθόν του Ορφέα κάνει την εμφάνισή του
Να με αγαπάς

Εξελίξεις στo επόμενo επεισόδιo του Να μ' αγαπάς, της γνωστής σειράς του Alpha που θα παίξει την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, στις 20:00.

Ο Θεόφιλος καταρρέει όταν μαθαίνει πως το σπίτι κατάσχεται και πως ο αγοραστής είναι ο Άγγελος Μανιάτης. Η Σοφία επιχειρεί να συμμαχήσει με τον Άγγελο για να καταστρέψουν τον Θεόφιλο. Στο μεταξύ ένα πρόσωπο από το παρελθόν του Ορφέα κάνει την εμφάνισή του. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέo επεισόδιo του Να μ’ αγαπάς στον Alpha.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 71: Ο Θεόφιλος καταρρέει όταν μαθαίνει πως το σπίτι κατάσχεται και πως ο αγοραστής είναι ο Άγγελος Μανιάτης. Η Φωτεινή, έγκυος και συναισθηματικά διαλυμένη, υποφέρει από την εξαφάνιση του Ορφέα, ενώ η οικογένεια προσπαθεί να τη στηρίξει. Ο Λευτέρης συγκρούεται άσχημα με την Άννα, δημιουργώντας ρήγμα στη σχέση τους, ενώ ταυτόχρονα αρχίζει να ψάχνει στοιχεία για το τροχαίο. Η Σοφία επιχειρεί να συμμαχήσει με τον Άγγελο για να καταστρέψουν τον Θεόφιλο. Στο μεταξύ ένα πρόσωπο από το παρελθόν του Ορφέα κάνει την εμφάνισή του.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions

