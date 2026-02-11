Να μ’ αγαπάς – επόμενο επεισόδιο: Λευτέρης και Άγγελος υποψιάζεται πως το ατύχημα ήταν στημένο

Εξελίξεις στο επόμενο επεισόδιο του Να μ’ αγαπάς, της γνωστής σειράς του Alpha που θα παίξει την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, στις 20:00.

Η Φωτεινή και η Άννα επιστρέφουν σπίτι μετά το ατύχημα.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 67: Η Φωτεινή και η Άννα επιστρέφουν σπίτι μετά το ατύχημα, μαζί με τον Λευτέρη. Καθησυχάζουν την Ζωή που τρομάζει και της λένε πως ευτυχώς ήταν εκεί η Σοφία με τον Ορφέα. Ο Λευτέρης αμέσως δίνει μια δική του ερμηνεία σε όσα έγιναν, λέγοντας πως είναι βέβαιος ότι το περιστατικό ήταν στημένο. Κανείς δεν δείχνει να συμμερίζεται αυτή του την άποψη, εκτός από τον Άγγελο. Στο μεταξύ, η Σοφία και ο Χάρης περνούν τις δικές τους αγωνίες καθώς πρέπει επειγόντως να βρουν χρήματα…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions