Να μ’ αγαπάς – επόμενο επεισόδιο: Ο Άγγελος πείθεται πως το τροχαίο ήταν στημένο και αποφασίζει να χτυπήσει τους Καλλιγάδες

Εξελίξεις στo επόμενο επεισόδιο του Να μ’ αγαπάς, της γνωστής σειράς του Alpha που θα παίξει την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στις 20:00.

Ο Άγγελος πείθεται πως το τροχαίο ήταν στημένο και αποφασίζει να χτυπήσει τους Καλλιγάδες εκεί που πονάνε και αποκαλύπτει στον Θεόφιλο ότι το σπίτι του δεν του ανήκει πια, σηματοδοτώντας την αρχή της απόλυτης πτώσης του. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στο νέο επεισόδιο του Να μ’ αγαπάς, στον Alpha.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 70: Η Φωτεινή καταρρέει μετά την οριστική αποχώρηση του Ορφέα, παλεύοντας με ενοχές. Ο Λευτέρης συγκρούεται μαζί της, ενώ ο Άγγελος πείθεται πως το τροχαίο ήταν στημένο και αποφασίζει να χτυπήσει τους Καλλιγάδες εκεί που πονάνε. Στην οικογένεια Καλλιγά επικρατεί φόβος, καχυποψία και εσωτερικές ρωγμές, καθώς ο Θεόφιλος αρχίζει να υποψιάζεται τους δικούς του. Ο Άγγελος κινείται αθόρυβα, κλείνει μια οικονομική συμφωνία και προειδοποιεί πριν την τελική του κίνηση. Στο φινάλε, εμφανίζεται στο αρχοντικό και αποκαλύπτει στον Θεόφιλο ότι το σπίτι του δεν του ανήκει πια, σηματοδοτώντας την αρχή της απόλυτης πτώσης του.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions