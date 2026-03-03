Media

Να μ’ αγαπάς – επόμενο επεισόδιο: Ο Θεόφιλος τινάζει στον αέρα το διαζύγιο, παίζοντας το χαρτί της «μετάνοιας»

Οικονομικές σκιές, ζήλιες κι επιστροφές πλέκουν έναν ιστό που σφίγγει γύρω από όλους
Να με αγαπάς

Εξελίξεις στo επόμενo επεισόδιo του Να μ’ αγαπάς, της γνωστής σειράς του Alpha που θα παίξει την Τετάρτη 4 Μαρτίου, στις 20:00.

Ο Θεόφιλος τινάζει στον αέρα το διαζύγιο, παίζοντας το χαρτί της «μετάνοιας». Και ενώ κάποιοι ετοιμάζουν γιορτή, στον δρόμο ακούγεται ένας εκκωφαντικός θόρυβος, κι ένα σώμα μένει ακίνητο μέσα στα συντρίμμια.  Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στο νέο επεισόδιο της γνωστής σειράς του Alpha, Να μ’ αγαπάς.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026

Επεισόδιο 76: Ο Θεόφιλος τινάζει στον αέρα το διαζύγιο, παίζοντας το χαρτί της «μετάνοιας». Η Ζωή κάνει ένα βήμα που αλλάζει τις ισορροπίες, την ώρα που ο Θεόφιλος δείχνει ένα πρόσωπο πιο σκοτεινό και απρόβλεπτο από ποτέ. Στο παρασκήνιο, οικονομικές σκιές, ζήλιες κι επιστροφές πλέκουν έναν ιστό που σφίγγει γύρω από όλους. Και ενώ κάποιοι ετοιμάζουν γιορτή, στον δρόμο ακούγεται ένας εκκωφαντικός θόρυβος, κι ένα σώμα μένει ακίνητο μέσα στα συντρίμμια.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions

