Να μ’ αγαπάς – spoiler: Η Φωτεινή σε απόγνωση, η πρώην του Ορφέα επιστρέφει και τον διεκδικεί

Ραγδαίες εξελίξεις αναμένεται να συμβούν στη ζωή των ηρώων στα προσεχή επεισόδια της καθημερινής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Να μ’ αγαπάς».

Η σειρά «Να μ’ αγαπάς» συνεχίζει να προβάλλεται μέσα από τη συχνότητα του ALPHA. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, η Φωτεινή δεν μπορεί να πιστέψει πως ο Ορφέας έχει φύγει από το Ναύπλιο. Βαθιά μετανιωμένη για τη συμπεριφορά της είναι συναισθηματικά διαλυμένη και υποφέρει από την εξαφάνισή της.

Η οικογένειά της που ανησυχεί για εκείνη και το μωρό, προσπαθεί να τη στηρίξει και να της ανεβάσει την ψυχολογία, αλλά μάταια. Το μόνο που θέλει είναι να δει τον Ορφέα και για αυτό, ζητάει από τον Άγγελο να κάνει τα πάντα και να τον βρει. Παράλληλα εκείνος βρίσκεται μακριά από όλους προσπαθώντας να διαχειριστεί μέσα του όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα.

Όμως ένα πρόσωπο από το παρελθόν εμφανίζεται ξαφνικά ξανά στη ζωή του. Ο λόγος για την πρώην σύντροφό του τη Λουκία. Η εμφάνιση της οποίας προκαλεί μεγάλη αναστάτωση, τη στιγμή που η Φωτεινή συνειδητοποιεί ότι δεν αντέχει να ζήσει χωρίς αυτόν! Όπως θα δούμε στην πορεία της σειράς, η Λουκία επιδιώκει να συναντηθεί μαζί του και εκείνος δέχεται. Η ίδια, κάποια στιγμή, του εξομολογείται πως δεν τον έχει ξεπεράσει και ότι ήρθε να τον βρει ελπίζοντας σε επανασύνδεση.

Τα λόγια της ξαφνιάζουν τον Ορφέα, ο οποίος είναι πιο μπερδεμένος από ποτέ. Πραγματικά αισθάνεται πως όλα γύρω του έχουν διαλυθεί και δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα.

Σίγουρα, αν και παραμένει ερωτευμένος με τη Φωτεινή, με την Λουκία αισθάνεται οικειότητα και ηρεμία και εκείνη αποφασίζει να το εκμεταλλευτεί αυτό προκειμένου να γυρίσει στην αγκαλιά της. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά ένα άλλο ζευγάρι περνάει κρίση. Ο λόγος για τον Λευτέρη και την Άννα. Οι δυο τους κάποια στιγμή συγκρούονται άσχημα, δημιουργώντας ρήγμα στη σχέση τους.

Οι μέρες περνούν και τα σύννεφα πυκνώνουν και η Φωτεινή εξοργισμένη από την καταπίεση του αμφιταλαντεύεται για το μέλλον του δεσμού τους.