Να μ’ αγαπάς – spoiler: Η Φωτεινή στο νοσοκομείο με αιμορραγία, αγωνία για τη ζωή του μωρού που κυοφορεί

Ραγδαίες εξελίξεις αναμένεται να συμβούν στη ζωή των ηρώων στα προσεχή επεισόδια της καθημερινής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Να μ’ αγαπάς».

Η σειρά «Να μ’ αγαπάς» συνεχίζει να προβάλλεται μέσα από τη συχνότητα του ALPHA. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, ο Χάρης και η Σοφία συμμαχούν προκειμένου η Φωτεινή να μη φέρει στον κόσμο το μωρό του Ορφέα. Έτσι εκείνος, ακολουθώντας το σχέδιο της Σοφίας, παίρνει ένα παλιό αμάξι με στόχο να πέσει πάνω σε αυτό που οδηγεί η εγκυμονούσα.

Όμως τα πράγματα παίρνουν απρόσμενη τροπή, μιας και η Φωτεινή δεν είναι μόνη στο αμάξι. Συνοδηγός είναι η Άννα και μετά από μια τρελή πορεία του αυτοκινήτου, αυτό οδηγείται στον γκρεμό. Εκείνος, σοκαρισμένος, παρακολουθεί αυτή την εικόνα και ενημερώνει αμέσως τη Σοφία, η οποία σπεύδει στο σημείο. Το αμάξι βρίσκεται στην άκρη του γκρεμού και εκείνη ειδοποιεί τον Λευτέρη και τον Ορφέα που φτάνουν αμέσως εκεί.

Τελικά, η απαραίτητη βοήθεια φτάνει και τα κορίτσια βγαίνουν από το αμάξι σώα αλλά μεταφέρονται στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Ώρες μετά οι δυο τους επιστρέφουν σπίτι μετά το ατύχημα, μαζί με τον Λευτέρη. Καθησυχάζουν τη Ζωή που τρομάζει και της λένε πως ευτυχώς ήταν εκεί η Σοφία με τον Ορφέα. Τότε ο Λευτέρης δίνει μια δική του ερμηνεία σε όσα έγιναν, λέγοντας πως είναι βέβαιος ότι το περιστατικό ήταν στημένο. Κανείς δεν δείχνει να συμμερίζεται αυτή του την άποψη, εκτός από τον Άγγελο.

Την επόμενη μέρα, όπως θα δούμε, η Φωτεινή τρομοκρατείται όταν βλέπει αίμα. Αμέσως αγωνιά για τη ζωή του μωρού της και μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Η Ζωή, ο Άγγελος και ο Λευτέρης στέκονται δίπλα της προσπαθούν να την ηρεμήσουν, αλλά εκείνη λυγίζει και ξεσπάει σε κλάματα στη σκέψη πως μπορεί να έπαθε κάτι το μωρό. Φτάνοντας εκεί οι γιατροί την εξετάζουν και η Φωτεινή ηρεμεί όταν ακούει την καρδούλα του μωρού. Ωστόσο, οι γιατροί της ανακοινώνουν πως πρέπει να γίνουν κάποιες εξετάσεις και να την παρακολουθήσουν τις επόμενες ώρες και γι’ αυτό θα πρέπει να κάνει εισαγωγή.

Την ίδια στιγμή ο Ορφέας μαθαίνει τι έχει συμβεί και τρέχει αμέσως στο πλευρό της. Όταν η αγαπημένη του ξυπνάει και τον βλέπει δίπλα της, αισθάνεται όμορφα. Για πρώτη φορά μετά από καιρό οι δυο τους έρχονται κοντά. Όμως όταν ο Λευτέρης τον βλέπει μαζί της, ξεσπά εναντίον του και τα πράγματα ξεφεύγουν. Οι μέρες περνούν και ο Ορφέας ανακαλύπτει τρελαμένος ότι ο Χάρης και η Σοφία βρίσκονται πίσω από το ατύχημα της Φωτεινής και Άννας και πάει να τους βρει στο αρχοντικό. Εκεί αρπάζει τον Χάρη και αρχίζει να τον χτυπάει με μανία, με τον Θεόφιλο να μπαίνει στην μέση και τους χωρίζει.

Εκείνος δεν πιστεύει τα λεγόμενα του Ορφέα και τον διώχνει από το σπίτι. Μετά από όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, ο Ορφέας αποφασίζει να φύγει από το Ναύπλιο. Όμως πριν το κάνει ενημερώνει τον Άγγελο για το ατύχημα και του δίνει ένα γράμμα που προορίζεται για την Φωτεινή. Όταν εκείνη το διαβάζει καταρρέει και παλεύει με τις ενοχές που δεν τον κράτησε κοντά της…