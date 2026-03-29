Να μ’ αγαπάς – spoiler: Η Ζωή «χάνει» τα παιδιά της, ο Μιχάλης τα στρέφει εναντίον της

Συγκλονιστικές εξελίξεις αναμένεται να συμβούν στη ζωή των ηρώων στα προσεχή επεισόδια της καθημερινής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Να μ’ αγαπάς».

Η σειρά «Να μ’ αγαπάς» συνεχίζει να προβάλλεται μέσα από τη συχνότητα του ALPHA. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, η απρόσμενη άφιξη του Μιχάλη Νικολούδη στο Ναύπλιο αναμένεται να φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή των ηρώων. Η παρουσία του ταράζει τα νερά ξυπνώντας στη Ζωή τους εφιάλτες του παρελθόντος και όχι μόνο.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο Μιχάλης είναι ένας άνθρωπος που το μοναδικό πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι τα χρήματα. Στόχος του είναι ζήσει μια άνετη ζωή και δεν διστάζει να γίνει αδίστακτος για να το καταφέρει. Ο Μιχάλης συναντά αρχικά τη Σοφία με την οποία ξεκινά να συνεργάζεται και φροντίζει να της κάνει διάφορα κολακευτικά σχόλια για να κερδίσει τη συμπάθειά της. Όμως, σύντομα, πρόκειται να πλησιάσει ακόμα μια γυναίκα προς όφελός του. Ο λόγος για την Έλλη, την οποία αρχίζει να φλερτάρει διακριτικά, ενώ παράλληλα μαθαίνει πληροφορίες για τη Ζωή αλλά και τον Ορφέα και τη Φωτεινή.

Η Έλλη τον ερωτεύεται παράφορα, αγνοώντας φυσικά τους σκοτεινούς σκοπούς του. Οι μέρες περνούν και ο Μιχάλης αρχίζει να της πουλάει έρωτα και μέσα από την Έλλη μαθαίνει διάφορες χρήσιμες πληροφορίες. Όπως για παράδειγμα ότι ο γιος του είναι ιδιοκτήτης ξενοδοχείου και προσπαθεί να βρει έναν τρόπο για να τον προσεγγίσει. Κάποια στιγμή όμως, η Ζωή τον βλέπει μαζί με την Έλλη και σοκάρεται. Αμέσως τον αναγνωρίζει και νιώθει να χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της. Γνωρίζοντας όμως τον χαρακτήρα του, βρίσκει το θάρρος, τον πλησιάζει και του ζητάει να μείνει μακριά από την Έλλη. Ο Μιχάλης όμως, δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο άντρας εμφανίζεται στην Φωτεινή και τον Λευτέρη και τους αποκαλύπτει πως είναι ο βιολογικός τους πατέρας. Προσποιείται τον συγκινημένο και τον πληγωμένο που τόσα χρόνια δεν τους έβλεπε, ενώ τους λέει ψέματα πως δεν βίασε ποτέ τη Ζωή. Η ιστορία που έχει πλάσει σοκάρει τον Λευτέρη και τη Φωτεινή, οι οποίοι αρχίζουν να αμφιβάλλουν για τη μητέρα τους. Η στάση τους πληγώνει τη Ζωή που προσπαθεί να τους πείσει ότι ο πατέρας τους λέει ψέματα. Όμως μάταια. Ο Λευτέρης παίρνει ξεκάθαρα το μέρος του, με την Ζωή να «χάνει» τα παιδιά της για ακόμα μια φορά.

Φυσικά τα δίδυμα αγνοούν τις πραγματικές προθέσεις του πατέρα τους. Ο Μιχάλης τα πλησίασε για τα χρήματα που έχουν μιας και θεωρεί πως αν είναι στο πλευρό τους θα καταφέρει να τους αποσπάσει λεφτά. Την ίδια στιγμή η Ζωή είναι ράκος με τον Άγγελο να προσπαθεί να την ηρεμήσει.