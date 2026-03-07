Να μ’ αγαπάς – spoiler: Νέα γυναίκα στη ζωή του Θεόφιλου

Συγκλονιστικές εξελίξεις αναμένεται να συμβούν στη ζωή των ηρώων στα προσεχή επεισόδια της καθημερινής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Να μ’ αγαπάς».

Η σειρά «Να μ’ αγαπάς» συνεχίζει να προβάλλεται μέσα από τη συχνότητα του ALPHA. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, η ζωή του Θεόφιλου κρέμεται από μια κλωστή μετά το τροχαίο που είχε. Πρέπει άμεσα να κάνει μεταμόσχευση, ενώ κάποια στιγμή παθαίνει ανακοπή και όλα τα μέλη της οικογένειάς του βρίσκονται σε πανικό.

Ο Ορφέας έχει φέρει τον καλύτερο γιατρό για τον πατέρα του, ο οποίος όταν ανακτά τις αισθήσεις του ζητά να εξεταστεί ως πιθανός δότης και ο Μάκης. Όπως και γίνεται. Πράγματι, ο νεαρός είναι συμβατός δότης, γεγονός που τους ξαφνιάζει όλους. Ο Θεόφιλος είναι έτοιμος να πληρώσει οποιοδήποτε τίμημα απέναντι στην αποκάλυψη πως ο νεαρός είναι γιος του. Όμως ο Μάκης αρνείται κατηγορηματικά να δώσει το νεφρό του. Λίγες μέρες μετά, όμως, ο νεαρός δέχεται. Η εγχείρηση προγραμματίζεται και διαρκεί ώρες. Όταν ο Θεόφιλος ξυπνά στην Εντατική, βλέπει δίπλα του τον Μάκη και τον ευχαριστεί θερμά που του έσωσε τη ζωή.

Όμως όταν εκείνος μαθαίνει τους όρους που έβαλες εκείνος… παγώνει. Συγκεκριμένα, έθεσε βέτο πως θέλει ίση μεταχείριση με τα αδέλφια του σε όλα. Τόσο στον τρόπο που θα του συμπεριφέρονται από εδώ και πέρα όσο και στην περιουσία. Ο Μάκης είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει μέχρι τέλους όσα του αξίζουν και όσα στερήθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Φυσικά όλη αυτή η κατάσταση ανατρέπει ξανά τις ισορροπίες στην οικογένεια Καλλιγά. Ωστόσο ο Χάρης δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Αρχίζει να κινείται παρασκηνιακά για να ακυρώσει αν όχι όλη, τουλάχιστον μέρος της συμφωνίας.

Λίγο αργότερα, ο γιατρός καλεί επειγόντως τον Ορφέα. Υπάρχει μια απρόβλεπτη αντίδραση του οργανισμού, και δεν διευκρινίζει αν αφορά τον λήπτη ή τον δότη. Ευτυχώς τα πράγματα εξελίσσονται καλά αλλά κάποιος πρέπει να αναλάβει την φροντίδα του Θεόφιλου μιας και η υγεία του είναι εύθραυστη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, μια αποκλειστική νοσοκόμα η Βέρα – την οποία θα υποδυθεί η ηθοποιός Ευφημία Καλογιάννη – γίνεται ο φύλακας άγγελος του άντρα.

Όταν λοιπόν ο Θεόφιλος παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο και επιστρέφει στο σπίτι φτάνει εκεί μαζί με τη γυναίκα. Μάλιστα η παρουσία της ταράζει ξανά την καθημερινότητα όλων. Κάποια στιγμή ο Θεόφιλος ζητά από το Μάκη να μιλήσουν οι δυο τους. Η συνομιλία τους είναι ψυχρή, τελειώνει με ένα αμφίσημο «Θα τα πούμε όταν σταθώ στα πόδια μου».

Ύστερα, ο νεαρός κάνει την πρώτη του κίνηση ισχύος μέσα στο σπίτι, ενώ ο Θεόφιλος ζητά από την Νικαίτη να φύγει από το σπίτι. Όμως η γυναίκα βγάζει τα μεγάλα όπλα και του θυμίζει τον φάκελο που έπεσε στα χέρια της όταν μετακόμισαν στο νέο σπίτι. Έτσι, μην έχοντας άλλη επιλογή, ο Θεόφιλος υποχωρεί… Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Μάκης έχει μετατρέψει το σαλόνι σε νοσοκομείο, αρνούμενος να εγκαταλείψει αυτόν τον χώρο, που του αρέσει πάρα πολύ. Από την άλλη η Βέρα βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του Θεόφιλου.

Εκείνος που έχει ανάγκη από φροντίδα και μετά από όλα όσα έχουν συμβεί στη ζωή του το τελευταίο διάστημα αρχίζει να αισθάνεται μαζί της μια οικειότητα. Η Βέρα του γίνεται απαραίτητη και εξομολογείται σε εκείνη όλα όσα τον απασχολούν. Όπως θα δούμε και η ίδια γοητεύεται σιγά – σιγά από τον Θεόφιλο. Σύντομα, εκείνος βρίσκει στο πρόσωπό της τον άνθρωπό του και αποφασίζουν να είναι μαζί…