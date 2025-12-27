Να μ’ αγαπάς – spoiler: Ο Άγγελος σώζει τον Ορφέα από τη μανία του Λευτέρη

Ραγδαίες εξελίξεις αναμένεται να συμβούν στη ζωή των ηρώων στα προσεχή επεισόδια της καθημερινής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Να μ’ αγαπάς».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MyTV, στη συνέχεια του «Να μ’ αγαπάς» που μεταδίδεται στον ALPHA, θα δούμε τον Ορφέα, μετά τον πυροβολισμό που δέχτηκε από τη Φωτεινή, να δίνει μεγάλη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Την ίδια στιγμή, η Αστυνομία ξεκινά να έρευνα την υπόθεση και στο πλαίσιο αυτό αρχίζουν οι καταθέσεις.

Κι ενώ ο Χάρης δηλώνει πως πιθανός ένοχος είναι ο Λευτέρης μια νέα μαρτυρία ανατρέπει τα δεδομένα. Συγκεκριμένα, μια γυναίκα που ήταν παρούσα προσέρχεται στις Αρχές λέγοντας πως μια μελαχρινή κοπέλα πυροβόλησε τον νεαρό. Από την περιγραφή της όλοι καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για τη Φωτεινή, η οποία τις επόμενες ώρες συλλαμβάνεται. Εκείνη βρίσκεται σε τραγική κατάσταση με τον Άγγελο και τον Λευτέρη να βρίσκονται στο πλευρό της.

Μάλιστα, ο πρώτος της υπόσχεται πως θα κάνει ό, τι περνάει από το χέρι του προκειμένου να τελειώσει σύντομα αυτός ο εφιάλτης. Οι μέρες περνούν και ενώ η οικογένεια Καλλιγά αγωνιά για τη ζωή του Ορφέα, ο νεαρός ξεπερνά τελικά τον κίνδυνο.

Σύντομα δίνει κατάθεση για τη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε καταδικάζοντας έτσι τη Φωτεινή. Συγκεκριμένα, λέει στις Αρχές πως εκείνη τον πυροβόλησε. Η κοπέλα, όπως είναι φυσικό, οδηγείται στη φυλακή όπου περνάει δύσκολες στιγμές. Ο Λευτέρης δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που έχει συμβεί και θεωρεί για όλα υπεύθυνο τον Ορφέα.

Ο Λευτέρης διψάει για εκδίκηση. Έτσι, όταν ο… εχθρός του παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο γίνεται σκιά του και τον παρακολουθεί. Έχοντας στην κατοχή του ένα όπλο είναι αποφασισμένος να λογαριαστεί μια και καλή μαζί του.

Όμως τη στιγμή που τον σημαδεύει από μακριά και είναι έτοιμος να πατήσει τη σκανδάλη, εμφανίζεται μπροστά του ο Άγγελος. Αμέσως προσπαθεί να λογικέψει τον νεαρό, αλλά εκείνος αντιδρά.

Λευτέρης: «Έπρεπε να το είχα κάνει καιρό πριν. Έτσι, η αδερφή μου δεν θα ήταν τώρα στη φυλακή!».

Άγγελος: «Αν το κάνεις εσύ θα βγει αυτή και θα μπεις εσύ στη φυλακή».

Ο Άγγελος καταφέρνει και κατευνάζει τον θυμό του Λευτέρη λέγοντας του, ανάμεσα σε αλλά, πως πρέπει τώρα να σταθούν στο πλευρό της Φωτεινής. Έτσι, σώζει τον Ορφέα από τα χέρια του, καθώς ο Λευτέρης συμφωνεί και στη συνέχεια πηγαίνει στο επισκεπτήριο της φυλακής για να τον δει.

Ταυτόχρονα, η Φωτεινή είναι ράκος και ξεσπά σε κλάματα λέγοντας στον αδελφό της πως ζει έναν εφιάλτη.