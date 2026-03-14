Να μ’ αγαπάς – spoiler: Ο Λευτέρης χάνει την όρασή του

Συγκλονιστικές εξελίξεις αναμένεται να συμβούν στη ζωή των ηρώων στα προσεχή επεισόδια της καθημερινής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Να μ’ αγαπάς».

Η σειρά «Να μ’ αγαπάς» συνεχίζει να προβάλλεται μέσα από τη συχνότητα του ALPHA. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, η αγάπη του Ορφέα και της Φωτεινής φαίνεται πως είναι ικανή να ξεπεράσει οποιοδήποτε εμπόδιο. Οι δύο νέοι, που σύντομα θα γίνουν και γονείς, αποφασίζουν να δώσουν ακόμα μια ευκαιρία στη σχέση τους και είναι και πάλι μαζί.

Μάλιστα, ο Ορφέας ξεκαθαρίζει στην οικογένειά του πως δεν θέλει τον Όμιλο, αλλά μια ήρεμη ζωή με την οικογένειά του. Προτεραιότητά του πλέον είναι η Φωτεινή και το μωρό τους. Για τον λόγο αυτό προτείνει στην αγαπημένη του να φύγουν από την Ελλάδα και να ζήσουν στο Βερολίνο. Εκεί θα κάνουν μια νέα αρχή μακριά από όλους και από τοξικές συμπεριφορές και προβλήματα που προκύπτουν ανά διαστήματα. Όμως η κοπέλα του ζητάει χρόνο για να το σκεφτεί.

Οι μέρες περνούν και ο Ορφέας ζητά από την Φωτεινή να του δώσει οριστική απάντηση για το Βερολίνο. Τότε εκείνη του απαντάει πως θέλει ειρήνη και συμφιλίωση με τους δικούς τους. Ο Ορφέας της εξηγεί πως μετά από όλα όσα έχουν γίνει, αυτό δεν είναι εφικτό να συμβεί. Εκείνος συνειδητοποιεί πως βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κόσμους: την οικογένειά που διαλύεται και τη νέα ζωή που έρχεται σε λίγο διάστημα.

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά ο Λευτέρης, στη συνέχεια της σειράς, έρχεται αντιμέτωπος με ένα ξαφνικό θέμα υγείας.

Όλα ξεκινούν όταν ο νεαρός καθώς οδηγεί χάνει στιγμιαία την όρασή του. Όπως είναι φυσικό σαστίζει, δεν μπορεί να ελέγξει την πορεία του αυτοκινήτου και πέφτει πάνω σε ένα δέντρο. Ο ίδιος είναι τρομοκρατημένος ενώ όταν αρχίζει ξανά να βλέπει προσπαθεί να ηρεμήσει και να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συνέβη. Μάλιστα, αποφασίζει να κρύψει το ατύχημα που είχε από όλους γιατί δεν θέλει να τους ανησυχήσει. Όμως ο Άγγελος βλέπει το χτυπημένο αυτοκίνητο και αμέσως τον ρωτάει τι έχει συμβεί.

Αρχικά ο Λευτέρης δεν θέλει να του αποκαλύψει την αλήθεια, αλλά μετά από λίγο αλλάζει γνώμη. Του εξηγεί τι ακριβώς συνέβη αλλά του ζητάει να μην πει τίποτα σε κανέναν. Ο Άγγελος σέβεται την επιθυμία του, αλλά τον παροτρύνει να πάει σε έναν γιατρό. Όπως και γίνεται. Ο Λευτέρης του εξηγεί τι έγινε και τότε ο γιατρός του κάνει εγκεφαλογράφημα.

Τα αποτελέσματα προβληματίζουν τον γιατρό, ο οποίος τον ενημερώνει πως κάτι έχει βρεθεί και για αυτό έχασε την όρασή του. Μάλιστα, του τονίζει ότι πρέπει να κάνει εκ νέου εξετάσεις ώστε να βεβαιωθούν και στη συνέχεια να δουν πως θα κινηθούν. Τα λόγια του σοκάρουν τον Λευτέρη, ενώ ο Άγγελος αν και παγώνει στο άκουσμα της είδησης προσπαθεί να του δώσει κουράγιο.