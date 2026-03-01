Να μ’ αγαπάς – spoiler: Σοκ για Φωτεινή και Λευτέρη – Ο πατέρας τους εμφανίζεται ξαφνικά

Ραγδαίες εξελίξεις αναμένεται να συμβούν στη ζωή των ηρώων στα προσεχή επεισόδια της καθημερινής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Να μ’ αγαπάς».

Η σειρά «Να μ’ αγαπάς» συνεχίζει να προβάλλεται μέσα από τη συχνότητα του ALPHA. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, ένα πρόσωπο από το παρελθόν αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του στη ζωή των ηρώων. Ο λόγος για τον πατέρα της Φωτεινής και του Λευτέρη, τον Μιχάλη Νικολούδη, τον οποίο θα υποδυθεί ο ηθοποιός Γιάννος Περλέγκας.

Πρόκειται για έναν άνθρωπο με έντονο χαρακτήρα και ατίθαση φύση, που μεγάλωσε στις σκληρές γειτονιές της Θεσσαλονίκης. Τα παιδικά του χρόνια ήταν πολύ δύσκολα, με τον ίδιο να μπλέκει συνεχώς σε καβγάδες και να προκαλεί τους γύρω του. Αυτή του η συμπεριφορά δημιούργησε πρώτα απ’ όλα στον ίδιο πολλά προβλήματα, με μεγαλύτερο τη σύλληψή του.

Στη φυλακή ήρθε αντιμέτωπος με σκληρές καταστάσεις, και το παρελθόν αυτό, όπως είναι φυσικό, τον έχει στιγματίσει. Παρά τα λάθη του, όμως, ο Μιχάλης έχει μια μαγνητική γοητεία. Με τον λόγο του μπορεί να πείσει, να παραπλανήσει, ακόμα και να παραμυθιάσει οποιονδήποτε. Ο ίδιος γνωρίζει καλά αυτή του την ικανότητα, η οποία τον καθιστά γοητευτικό αλλά και επικίνδυνο, ειδικά όταν ο έρωτας ή η απληστία μπαίνουν στο παιχνίδι.

Όταν ο Μιχάλης εξέτισε την ποινή του και βγήκε από τη φυλακή, αποφάσισε να κάνει μια νέα αρχή στη ζωή του. Μετακόμισε στη Βουλγαρία και αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με τις ξενοδοχειακές επενδύσεις, κρύβοντας φυσικά από όλους το παρελθόν του. Όπως θα δούμε, κάποια στιγμή, μέσα από το επαγγελματικό του περιβάλλον, γνωρίζει τη Σοφία και ξεκινούν μια συνεργασία.

Έτσι, θα αρχίσει σταδιακά να εμπλέκεται και με τους υπόλοιπους. Όταν όμως η Ζωή τον αναγνωρίζει, σοκάρεται, μια και συνειδητοποιεί με τρόμο πως αυτός είναι ο πατέρας των παιδιών της. Η ίδια, όπως θα παρακολουθήσουμε, έχει προτεραιότητα τα παιδιά της και θα κάνει τα πάντα για να τα προστατεύσει και να μην πληγωθούν.