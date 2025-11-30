Ναταλί Κάκκαβα: Δεν μετάνιωσα στιγμή που έστειλα το μήνυμα στον Γιώργο Τσαλίκη

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα μίλησαν για την συμφιλίωση και την τηλεοπτική συνάντηση με τον Γιώργο Τσαλίκη.

Το ζευγάρι έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» και αυτές προβλήθηκαν το πρωί της Κυριακής (30.11.2025). Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβας δήλωσαν ότι πήγαν στο σπίτι του Γιώργου Τσαλίκη και έμειναν τρεις ολόκληρες ώρες για να λύσουν την παρεξήγηση.

«Αυτή την τηλεοπτική συνάντηση τη θέλαμε και οι τρεις. Δεν πρέπει να αφήνεις να ξεχειλώνει κάτι που σε φθείρει. Η Ναταλί πήρε την πρωτοβουλία και έστειλε μήνυμα στον Γιώργο», είπε αρχικά ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

Η Ναταλί Κάκκαβα ανέφερε από την πλευρά της: «Ότι έγινε, έγινε, για τους λάθος λόγους. Καταλήξαμε και μιλήσαμε με πολύ πόνο και οι τρεις. Και αυτά που συνέβαιναν τα πληρώσαμε με την υγεία μας. Δεν μετάνιωσα στιγμή που έστειλα το μήνυμα στον Γιώργο και εκείνος μας προσκάλεσε στο σπίτι του σαν να ήμασταν φίλοι χρόνων. Εκτονώθηκε η ένταση, περάσαμε 2-3 ώρες στο σπίτι του Γιώργο έντονα, στα κόκκινα».

Σημειώνεται ότι χρειάστηκε να περάσουν τέσσερα ολόκληρα χρόνια ώσπου να λυθεί η κόντρα ανάμεσα στον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα με τον Γιώργο Τσαλίκη.

Το απόγευμα του Σαββάτου (29.11.2025) το ζευγάρι υποδέχτηκε τον γνωστό τραγουδιστή στην εκπομπή «Εδώ TV» στο OPEN. Μάλιστα, τόσο ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Νάταλι Κάκκαβα όσο και ο Γιώργος Τσαλίκης θέλησαν να αποκαλύψουν δημοσίως το παρασκήνιο της συμφιλίωσής τους κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεοπτικής συνάντησης.