Ναταλία Γερμανού: «Ντρέπομαι πάρα πολύ που δεν έγινε καμία πρόταση φέτος για σειρά στον Γεράσιμο Γεννατά»

Το γεγονός πως ο Γεράσιμος Γεννατάς δεν είχε ούτε μία τηλεοπτική πρόταση την φετινή σεζόν, όπως ο ίδιος αποκάλυψε στον Alpha, σχολίασε αιχμηρά η Ναταλία Γερμανού μέσα από τον αέρα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» σήμερα το μεσημέρι (6/12/2025).

«Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο Γεράσιμος Γεννάτας είναι ένας από τους πέντε, έξι, εφτά καλύτερους εν ζωή ηθοποιούς που έχουμε αυτή τη στιγμή σ’ αυτή τη χώρα; Αυτός ο άνθρωπος είναι ένα θηριώδες ταλέντο, τεράστιο. Μπορεί να παίξει με απίστευτη ευκολία ό,τι ρόλο κι αν του δώσεις. Μπορεί να παίξει την αρκούδα, το καλό ανθρωπάκι, τον δολοφόνο, ό,τι του δώσεις. Είναι μία σπάνια περίπτωση ταλέντο» τόνισε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Και ακούω με μεγάλη μου λύπη και ντροπή, ντρέπομαι πάρα πολύ, ότι δεν έγινε καμία πρόταση φέτος για σειρά. Την ίδια στιγμή που στη φετινή τηλεοπτική σεζόν βλέπουμε πολύ συχνά σε διαφορετικά κανάλια τον ίδιο ηθοποιό, να παίζουν σε δυο ή τρεις σειρές τα ίδια άτομα. Γιατί ρε παιδιά; Αναρωτιέμαι, δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα που μας κάνει να λέμε όχι σε ένα τέτοιο ταλέντο» συμπλήρωσε.

«Έχουμε τέτοιο χρυσό στα χέρια μας, δεν τον αξιοποιούμε και βλέπουμε τον ίδιο ηθοποιό σε τρία ή τέσσερα κανάλια; Και δεν μιλάω για ένα, αρκετά συχνά το βλέπουμε αυτό φέτος στη μυθοπλασία. Τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα. Το είπα και το κλείνω, θα ‘σκαγα όμως εάν δεν το έλεγα» κατέληξε, στη συνέχεια, η Ναταλία Γερμανού σε αυστηρό τόνο στον αέρα του Alpha.