Ναταλία Καποδίστρια: «Η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή φωτίζει και το πιο σημαντικό, τον Ιωάννη Καποδίστρια»

«Η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή έχει ξαναφέρει στην επιφάνεια τον Ιωάννη Καποδίστρια», υπογραμμίζει, ανάμεσα σε άλλα, η Ναταλία Καποδίστρια, η τελευταία απόγονος του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας.

Στον καναπέ του «Στούντιο 4» της ΕΡΤ το απόγευμα της Τρίτης (17.02.2026) η Ναταλία Καποδίστρια μίλησε για τη ριζική απόφασή της να αφήσει την Αθήνα και να εγκατασταθεί μόνιμα στην Κέρκυρα, αλλά και για τη συμμετοχή της στην ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή.

«Αθήνα ζούσα, εδώ είχα γεννηθεί, εδώ πήγα σχολείο, εδώ δούλευα. Το ’11 αποφάσισα και πήγα στην Κέρκυρα. Ήτανε μία συγκυρία πολλών πραγμάτων. Ήτανε και κάποιοι οικογενειακοί λόγοι και μία εσωτερική μου ανάγκη, αλλά και μια διάθεση να επαναπροσδιορίσω τη σχέση μου με το αντικείμενο.

Ήθελα δηλαδή λίγο να πάρω απόσταση, να σκεφτώ. Είναι μια απόφαση που αφενός δεν την έχω μετανιώσει, αφετέρου με παρακολουθώ σαν να είμαι ένας τρίτος. Είναι πολύ ενδιαφέρον με αυτή την απόφαση και καρπίζει συν τω χρόνω», είπε αρχικά η Ναταλία Καποδίστρια.

Αναφερόμενη στον δημόσιο διάλογο που έχει ανοίξει γύρω από την ταινία «Καποδίστριας», τόνισε:

«Η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή σίγουρα φωτίζει και το πιο σημαντικό. Για εμένα είναι ότι έχει ξαναφέρει στην επιφάνεια το πρόσωπο και ο κόσμος διαβάζει τα βιβλία με θέμα τον Καποδίστρια ή τέλος πάντων έρευνες, μελέτες. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η ταινία».

Η ίδια, ως τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια, δεν περιορίστηκε μόνο στον ρόλο της μπροστά από τις κάμερες. «Συμμετέχω και ως ηθοποιός, αλλά και παρακολούθησα, συνεργάστηκα με έναν τρόπο. Ήμουνα εκεί για να στηρίζω. Θεωρώ ότι έδινα μία θετική ενέργεια, προκειμένου να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις άργητες (σ.σ. καθυστερήσεις) και τις δυσκολίες που παρουσιάζονταν. Πρακτικά βοήθησα στα γυρίσματα της Κέρκυρας, να βρεθούνε χώροι, στο casting και επωμίστηκα», σημείωσε χαρακτηριστικά.