Κώστας Μπερικόπουλος: «Έχει κάτι πολύ ανθρώπινο αυτός ο κύκλος του Maestro

«Με το Maestro έχουμε ολοκληρώσει τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν, είναι έξι επεισόδια» αποκάλυψε ο Κώστας Μπερικόπουλος, αναφερόμενος στην επιτυχημένη σειρά του Χριστόφουρου Παπακαλιάτη.

Τον Κώστα Μπερικόπουλο υποδέχτηκαν οι Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Κώστας Αναγνωστόπουλος στο «Studio στις 3», το μεσημέρι της Πέμπτης (17.09.2026). ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την τέταρτη σεζόν του «Maestro», η οποία θα είναι διαθέσιμη τον Νοέμβριο στο Netflix.

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«Με το Maestro έχουμε ολοκληρώσει τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν. Είναι έξι επεισόδια και θα τα δούμε τον Νοέμβριο στην πλατφόρμα. Να το πω; Στο Netflix», ανέφερε ο Κώστας Μπερικόπουλος.

Σε ερώτηση για το αν ο τελευταίος κύκλος επιφυλάσσει εκπλήξεις, ο ηθοποιός απάντησε «πολλές»: «Δεν νομίζω να σας πει τίποτα, αλλά θα σας τα πει ο Χριστόφορος. Δεν μπορώ να απαντήσω. Έχει κάτι πάρα πολύ ανθρώπινο αυτός ο κύκλος», σημείωσε αποφυγόντας τα spoilers.

«Μπαίνει ένα πρόσωπο, κυρίως, πολύ δυναμικά, μπαίνουν και άλλα πρόσωπα. Υπάρχει μια ανθρωπιά βαθιά συναισθηματική στα πράγματα», αποκάλυψε στη συνέχεια.

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Για την συνεργασία με την καλή του φίλη Χάρις Αλεξίου, ο ηθοποιός ανέφερε γελώντας: «Η Χάρις με αγχώνει πάρα πολύ, μου λέει “τι μου φωνάζεις;” αλλά τι να κάνω, έτσι είναι ο ρόλος μου»

Ο Κώστας Μπερικόπουλος τόνισε, τέλος, ότι ο νέος κύκλος της επιτυχημένης σειράς διαφοροποιείται αισθητά από τους προηγούμενους, παρά το γεγονός ότι επιστρέφουν οι γνώριμοι χαρακτήρες.

«Ενώ υπάρχουν τα πρόσωπα των προηγούμενων κύκλων, είμαστε όλοι, μπαίνει ένα καινούργιο πρόσωπο που δημιουργεί κάτι. Είναι εντελώς διαφορετικός. Έχει άλλη ματιά», κατέληξε.