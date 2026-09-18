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Δημήτρης Οικονόμου: Εκτός της εκπομπής «Σήμερα» – «Έχει βρει έναν σαμάνο, υπνωτιστή γιατρό» είπε ο Γιάννης Πιτταράς

«Δημήτρη μου, καλά να είσαι, εμείς εδώ σε αγαπάμε, σου στέλνουμε τις ευχές μας και σύντομα κοντά μας», σχολίασε ο παρουσιαστής της εκπομπής «Σήμερα»
Γιάννης Πιτταρας
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Χωρίς τονΔημήτρη Οικονόμου ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής (18.09.2026) η εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, με τον Γιάννη Πιττάρα να εμφανίζεται στο πλατό και να σχολιάζει την απουσία του με αναφορές στην ειδησεογραφία και τις εξελίξεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σήμερα για όλους εμάς, για τον κύριο Οικονόμου είναι μια άλλη μέρα, όπως την καθορίζει ο ίδιος» είπε αρχικά ο Γιάννης Πιτταράς για την απουσία του Δημήτρη Οικονόμου από την σημερινή εκπομπή.

«Καλά καταλάβατε, ο κύριος Οικονόμου έχει αποφασίσει να ακολουθήσει μια ολιστική προσέγγιση στη σημερινή μέρα. Έχει βρει έναν… Σαμάνο, υπνωτιστή γιατρό, που του έχει συστήσει διάφορα», πρόσθεσε.

«Αρχίσαμε τα τριήμερα κι ας μην έχουμε εθνική επέτειο. Δημήτρη μου, καλά να είσαι, εμείς εδώ σε αγαπάμε, σου στέλνουμε τις ευχές μας και σύντομα κοντά μας», κατέληξε με χιούμορ ο Γιάννης Πιτταράς.

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