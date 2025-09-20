Netflix: «Το λάθος Παρίσι», «Είπες Ίσως», «French Lover» και άλλες 2 νέες ταινίες που δεν πρέπει να χάσεις τον Σεπτέμβριο

Σεπτέμβριος γεμάτος νέες ταινίες στις οθόνες μας. Το Netflix μπαίνει σιγά σιγά σε mood φθινόπωρου και υπόσχεται να μας χαλαρώσει με τα 5 νέα έργα που φέρνει για αυτόν τον μήνα.

Μετά τις σειρές που ήδη ξεκίνησαν να προβάλλονται στο Netflix, στις οθόνες μας μπήκαν 4 ρομαντικές ταινίες και μία κωμωδία. Μεταξύ αυτών «Η Ακαδημία των Κακών Χαρακτήρων», «Το Λάθος Παρίσι», «Ίδια Μέρα Ξανά με Κάποιον», «French Lover» και «Είπε Ίσως».

Η Ακαδημία των Κακών Χαρακτήρων

Kontrabida Academy

Είδος: Δραματική, κωμική

Όταν μια μυστηριώδης τηλεόραση τη μεταφέρει σε ένα σχολείο για κακούς της οθόνης, μια υπάλληλος εστιατορίου βρίσκει νέο σκοπό — και τρόπο να εκδικηθεί τους εχθρούς της.

Πρωταγωνιστούν: Γιουτζίν Ντομίνγκο, Μπάρμπι Φορτέζα, Τζέιμσον Μπλέικ

Διαθέσιμη από 11/09/2025

Το Λάθος Παρίσι

The Wrong Paris

Είδος: Ρομαντική, Κωμωδία

Η Ντον νομίζει πως συμμετέχει σ’ ένα σόου γνωριμιών στο Παρίσι της Γαλλίας, όμως το σόου γυρίζεται σ’ αυτό του Τέξας. Αν κι έχει σχέδιο διαφυγής, ερωτεύεται τον εργένη.

Μια νεαρή γυναίκα η Ντον, μπαίνει σε ένα σόου γνωριμιών νομίζοντας ότι γυρίζεται στο Παρίσι της Γαλλίας, ενώ στην πραγματικότητα γυρίζεται στο Παρίσι του Τέξας.

Προσπαθεί λοιπόν να βρει τρόπο να αποχωρήσει μέχρι που τα απρόσμενα συναισθήματά της για έναν εργένη περιπλέκουν τα σχέδιά της.

Διαθέσιμη από 12/09/2025

Ίδια Μέρα Ξανά με Κάποιον

Same Day with Someone

Είδος: Ρομαντική, κωμωδία

Όταν η μοίρα τής παίζει παιχνίδια και διαλύει την τέλεια ζωή της, μια προνομιούχα νεαρή γυναίκα αναγκάζεται να ζει ξανά και ξανά εκείνη τη μέρα μέχρι να μπορέσει να καταφέρει να σπάσει τον κύκλο.

Το Ίδια Μέρα Ξανά με Κάποιον είναι μια χαοτική, συγκινητική ρομαντική κωμωδία με πρωταγωνίστρια τη Μέσα, μια νεαρή επιμελήτρια μουσείου, της οποίας η φαινομενικά τέλεια ζωή καταρρέει στις 8 Αυγούστου 2025.

Από μια επαγγελματική καταστροφή μέχρι την απόρριψή της από τον αρραβωνιαστικό της, η μέρα δεν μπορεί να γίνει χειρότερη – μέχρι που αρχίζει να επαναλαμβάνεται. Εγκλωβισμένη σε μια χρονοδίνη, η Μέσα αναγκάζεται να ζει ξανά και ξανά τη χειρότερη μέρα της ζωής της.

Με κάθε επαναφορά, όμως, η Μέσα αρχίζει να αντιμετωπίζει τις ατέλειες και τους φόβους της, και το χάος μετατρέπεται σε αποστολή να ανακαλύψει τον αληθινό λόγο που ξαναζεί την ίδια μέρα και να βγει τελικά από την απίστευτη, ατελείωτη λούπα.

Διαθέσιμη από 18/09/2025

Είπε Ίσως

She Said Maybe

Είδος: Ρομαντική, κωμωδία

Όταν η γερμανοθρεμμένη Μάβι μαθαίνει ότι προέρχεται από μια πάμπλουτη τουρκική δυναστεία, οι νέες προσδοκίες της οικογένειας ανατρέπουν τον κόσμο της και τα ερωτικά της.

Διαθέσιμη από 19/09/2025

French Lover

Είδος: Ρομαντική, κωμωδία

Όταν ένας απογοητευμένος ηθοποιός συναντά μια άτυχη σερβιτόρα στο Παρίσι, ξεκινά μια απροσδόκητη ιστορία αγάπης. Θα αντέξει όμως η σχέση τους την πίεση της δημοσιότητας;

Ο Αμπέλ Καμαρά είναι σταρ και σύμβολο του σεξ. Ένα παιδί θαύμα που μεγάλωσε μπροστά στις κάμερες. Ενώ φαίνεται να έχει τα πάντα —επιτυχία, χρήμα και την αγάπη του κοινού— περνάει δύσκολα.

Η Μαριόν, από την άλλη, απέχει από τη λάμψη και τη δόξα. Εν μέσω ενός διαζυγίου, κάνει διάφορες δουλειές για να τα βγάλει πέρα. Όταν οι δρόμοι τους σμίγουν, βιώνουν ένα συναισθηματικό εκκρεμές που κάθε άλλο είναι παρά προφανές.

Διαθέσιμη από 26/09/2025