Νίκος Ευαγγελάτος: Ο Γιώργος Παπαδάκης κέρδισε την εμπιστοσύνη και την αγάπη όλων μας, έγινε σύμβολο

Τα συγκινητικά λόγια για τον θάνατο του γνωστού δημοσιογράφου του ΑΝΤ1
Γιώργος Παπαδάκης και Νίκος Ευαγγελάτος
Ο Γιώργος Παπαδάκης και ο Νίκος Ευαγγελάτος / NDP PHOTO

Με τον δικό του τρόπο θέλησε ο Νίκος Ευαγγελάτος να πει μέσω του «Live News» το στερνό «αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη, που «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή την Κυριακή (04.01.2025).

Το απόγευμα της Δευτέρας, ο Νίκος Ευαγγελάτος μίλησε με συγκινητικά λόγια για τον Γιώργο Παπαδάκη, τονίζοντας ότι ο δημοσιογράφος της πρωινής ζώνης του ΑΝΤ1 κατάφερε να γίνει ένα πρόσωπο αγαπητό σε όλους, να κερδίσει την αγάπη και την εμπιστοσύνη των συναδέλφων του αλλά και του λαού. 

«Πάμε να προχωρήσουμε σε κάτι το οποίο μας πάγωσε όλους. Τι να πεις για τον Γιώργο Παπαδάκη;

Είναι ένας άνθρωπος… που εμείς ως δημοσιογράφοι τον γνωρίζουμε, αλλά είναι ένας άνθρωπος που τον ξέρετε όλοι εσείς. Δεν υπάρχει Έλληνας που δεν γνωρίζει τον Γιώργο Παπαδάκη. Και όχι απλά δεν τον γνωρίζει… δεν τον ξέρει καλά. Δεν έχει χάσει έναν φίλο ή έναν άνθρωπο που του ‘κανε παρέα. Γιατί μετά από πάνω από 30 χρόνια στην πρωινή ζώνη, και τα όσα χρόνια είχε πριν, είναι ένας άνθρωπος που έχει πει καλημέρα σ’ όλους μας.

Είναι ένας άνθρωπος που έγραψε τη δική του λαμπρή ιστορία και η ιστορία πάντα κρίνεται από τα γεγονότα και απ’ το διάστημα. Ο Γιώργος Παπαδάκης κέρδισε την εμπιστοσύνη και την αγάπη όλων μας. Έγινε σημείο αναφοράς. Κι έγινε και σύμβολο. 

Και έφτασε μια στιγμή, που δεν είναι εύκολη, που είπε “ως εδώ”. Και ήταν το καλοκαίρι που μας πέρασε. Το καλοκαίρι του ’25. Σταμάτησε λοιπόν, την πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1. Έμεινε στο κανάλι και συνεργαζόταν με το δελτίο ειδήσεων.

Όπως ο ίδιος είπε, ήρθε η ώρα να ζήσει μερικά πράγματα. Να χαρεί τα παιδιά του, τα εγγόνια του, τη ζωή… Αυτή τη ζωή που δεν είναι εύκολη όταν ξυπνάς στις δύο τα χαράματα, κάθε μέρα. Τόσα χρόνια. Δεν πρόλαβε», ήταν τα λόγια του Νίκου Ευαγγελάτου.

