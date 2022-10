“Είπα Ψαρρά λάθος, δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά ρε φίλε, έχεις κάνει ένα τεράστιο λάθος” σημείωσε ο Νίκος Ψαρράς.

Ο Νίκος Ψαρράς ήταν καλεσμένος στο Στούντιο 4 κι αναφέρθηκε στις αντιξοότητες που συνάντησε στην Αμερική, όταν προσπάθησε να κάνει καριέρα εκεί ως ηθοποιός.

«Είναι δύσκολα εκεί. Για εμάς το εργαλείο της δουλειάς είναι ο λόγος κι όταν είναι με προφορά… Μετά από ένα διάστημα σε ακούνε σαν Αμερικανό, αλλά λένε ναι but you are a Nikos.

Λέω να μην πάω για ένα ρόλο για ένα παιδάκι από το Τέξας; Μου λένε έχουμε 15.000 παιδιά από το Τέξας γιατί να πάρουμε εσένα;

Ήταν μεγάλο σχολείο κι η πρώτη φορά στη ζωή μου, που ήμουν πεπεισμένος ότι είχα διαλέξει λάθος επάγγελμα. De facto. Είπα Ψαρρά λάθος, δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά ρε φίλε, έχεις κάνει ένα τεράστιο λάθος.

Μην κοιτάς στην Ελλάδα έκανες κουτσά στραβά δύο πράγματα, αλλά εδώ που είναι τα μεγάλα κεφάλια καταλαβαίνουν ότι είσαι ατάλαντος.

Σε σκληραίνει. Δεν μπορείς να είσαι ήσυχος σε αυτήν τη δουλειά και να επαναπαύεσαι. Πρέπει να δουλεύεις.» εξομολογήθηκε ο Νίκος Ψαρράς.