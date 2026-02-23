Νίκος Βασιλάκος: «Η μόνη δυσκολία με το ΔΕΠΥ είναι ότι δεν με άντεξε η πρώτη μου γυναίκα»

«Η πρώην γυναίκα μου μας βοηθάει με το παιδί που έχω με την τωρινή», εξομολογήθηκε μεταξύ άλλων ο Νίκος Βασιλάκος.

Ήταν καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» το πρωί της Καθαράς Δευτέρας (23.02.2026) και έδωσε μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της. Ο Νίκος Βασιλάκος είναι Έλληνας γλωσσολόγος, δημοσιογράφος τεχνολογίας και σύμβουλος ψυχικής υγείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχω σπουδάσει γλωσσολογία. Είμαι 52 χρονών. Όλες οι παραπομπές στο λεξικό του Μπαμπινιώτη, έχουν περάσει από τα χεράκια μου», είπε αρχικά ο Νίκος Βασιλάκος.

Ο Νίκος Βασιλάκος είπε στη συνέχεια: «Ο αδερφός μου είναι μοριακός βιολόγος. Μεγάλωσα στο κατάστημα της μητέρας μου με τα γυναικεία εσώρουχα. Το 1994 μου πρότεινε ο καθηγητής μου, Μπαμπινιώτης να δουλέψω γι’ αυτόν. Η Λιάνα Κανέλλη μου πρότεινε να γράφω γλωσσικά σχόλια σε περιοδικό.

Είναι μεγάλη εκπαίδευση για το μυαλό το πολυτονικό. Έχω ΔΕΠΥ, αλλά δεν το κατάλαβαν στο σχολείο. Η μόνη δυσκολία με το ΔΕΠΥ είναι ότι δεν με άντεξε η πρώτη μου γυναίκα. Με την πρώτη μου γυναίκα ήμασταν μαζί 15 χρόνια και κάναμε δύο παιδιά. Η πρώην γυναίκα μου μας βοηθάει με το παιδί που έχω με την τωρινή».