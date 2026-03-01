Ντάνη Γιαννακοπούλου για Τάκη Σπυριδάκη: Μου λείπει το χιούμορ του και οι συζητήσεις μας

Για τη συνεργασία που είχε με τον Τάκη Σπυριδάκη και όλα όσα της λείπουν σήμερα από εκείνον μίλησε από καρδιάς, η Ντάνη Γιαννακοπούλου όταν βρέθηκε καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής “Καλημέρα είπαμε;” με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Ζωή Κρονάκη στην ΕΡΤ.

“Νομίζω πως πάνω στη σκηνή αισθάνομαι πιο άνετα, απ’ ότι στο γύρισμα, πιο ελεύθερη. Έχω πάθει σεντόνι στις πρώτες μου παραστάσεις, στον “Άγριο σπόρο” που ήμουν μαζί με τον Τάκη Σπυριδάκη. Κάποια στιγμή ένιωσα αυτό το απόλυτο σεντόνι και μου πήρε κάποια δευτερόλεπτα για να συνέλθω. Ευτυχώς με καθοδήγησε ο Τάκης, τον οποίο και θεωρώ θεατρικό μου πατέρα” εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η Ντάνη Γιαννακοπούλου.

“Ο Τάκης για μένα ήταν ένας αυθεντικά μποέμ τύπος, ένας καλλιτέχνης βαθύς και απόλυτα ειλικρινής. Όπως ήταν και σαν άνθρωπος. Και τρομερά δοτικός. Είχαμε ξαναδουλέψει πριν από τον “Άγριο σπόρο” και είχε έναν σεβασμό απέναντι και στους πιο έμπειρους καλλιτέχνες και στα νέα παιδιά”.

“Ήταν μια ολόκληρη ιστορία, έφερνε κάτι ο Τάκης. Μπορούσα να κάθομαι να τον ακούω να μιλάει για ώρες. Είχαμε πολύ προσωπική επαφή, πέρα από την επαγγελματική. Μου λείπει το χιούμορ του, οι συζητήσεις μας. Μου λείπει πολύ σαν άνθρωπος” συμπλήρωσε η Ντάνη Γιαννακοπούλου την Κυριακή.

Ο Τάκης Σπυριδάκης έφυγε από τη ζωή το 2019. Είχε γίνει ακόμη πιο γνωστός στο ευρύ κοινό με τη συμμετοχή του στις πετυχημένες διαφημίσεις εταιρείας κινητής τηλεφωνία.