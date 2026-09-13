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Νταντά της γειτονιάς: Στα παρασκήνια της νέας κωμικής σειράς του Mega, με πρωταγωνιστή τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση

Νταντά της Γειτονιάς
O Γεράσιμος Σκιαδαρέσης
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Τα γυρίσματα της νέας κωμικής σειράς «Νταντά της γειτονιάς» που έρχεται στο νέο πρόγραμμα του MEGA, ξεκίνησαν. Οι πρώτες backstage φωτογραφίες μάς δίνουν μια δυνατή γεύση από την ιδιαίτερη ενέργεια που γεννιέται στους φυσικούς χώρους των γυρισμάτων, καθώς ξεδιπλώνεται μια ιστορία γεμάτη πηγαίο χιούμορ, αλλά και αληθινή συγκίνηση.

Στο επίκεντρο της πλοκής της νέας σειράς του MEGA, βρίσκεται ο Γιάννης (Γεράσιμος Σκιαδαρέσης), ένας σχολαστικός συνταξιούχος δάσκαλος που προσπαθεί να βρει τα πατήματά του, μετά την απώλεια της συζύγου του.

Ένα γραφειοκρατικό λάθος τον εντάσσει αναπάντεχα σε ένα πρόγραμμα φροντίδας παιδιών και τον στέλνει ως «νταντά» στο σπίτι της Χριστίνας (Ρένα Λύκου). Εκείνη, μια δυναμική αλλά πελαγωμένη μητέρα, πασχίζει να τα βγάλει πέρα μόνη της με τη δουλειά και τα δύο της παιδιά: την επτάχρονη κόρη της και το μόλις ενός έτους μωρό της.

Αυτή η τυχαία συνύπαρξη θα φέρει κοντά δύο ανθρώπους με εντελώς διαφορετικό βηματισμό: Η αυστηρή λογική του Γιάννη θα συγκρουστεί με τον αυθορμητισμό της Χριστίνας και τη ζωηράδα των παιδιών και θα δημιουργήσει σπαρταριστές παρεξηγήσεις. Μέσα από τις καθημερινές κόντρες και την τριβή, οι ήρωες θα αρχίσουν σταδιακά να ρίχνουν τις άμυνές τους.

Θα συνειδητοποιήσουν ότι η ουσιαστική φροντίδα και η αγάπη μπορούν να δημιουργήσουν έναν ισχυρό οικογενειακό δεσμό, ακόμα κι αν αυτός δεν βασίζεται στη συγγένεια, αλλά στην ανάγκη μας να μοιραζόμαστε τη ζωή με τους άλλους.

Το φωτογραφικό υλικό από τα παρασκήνια αποτυπώνει τις πρώτες αυτές «οικογενειακές» στιγμές των πρωταγωνιστών και δείχνει ότι η χημεία ανάμεσα στους πρωταγωνιστές έχει ήδη δέσει.

Νταντά της Γειτονιάς
Σκηνή από τη σειρά
Νταντά της Γειτονιάς
Τα γυρίσματα της σειράς συνεχίζονται
Νταντά της Γειτονιάς
Η σειρά έρχεται στο Mega
Νταντά της Γειτονιάς
Ο Δημήτρης Πιατάς
Νταντά της Γειτονιάς
Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης κρατά τον πρωταγωνιστικό ρόλο

Η «Νταντά της γειτονιάς» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του MEGA!

Πρωταγωνιστούν: Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κρίτα, Βάνα Ραμπότα, Ρένα Λύκου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Αντώνης Γιαννακός, Μελίνα Πολυζώνη και η μικρή Μελίνα Πίστη.

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Σενάριο: Λαμπρινή Σκρέκα – Ζωή Κοϊβάρη

Επιμέλεια Σεναρίου: Δήμητρα Τσόλκα

Παραγωγή: ARCADIA

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