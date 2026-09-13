«Το σόι σου», «Μπαμπά σ’ αγαπώ», «Φόνοι στο καμπαναριό» κάνουν πρεμιέρα στον Alpha

Πριν καλά καλά τελειώσει ο Σεπτέμβριος οι τηλεοπτικοί σταθμοί ρίχνουν στη… μάχη της τηλεθέασης τις φιλόδοξες σειρές που ετοιμάζουν για τη νέα σεζόν. Ο Alpha εντάσσει πρώτα στο πρόγραμμα τις αγαπημένες του κωμωδίες. «Το σόι σου», «Μπαμπά σ’ αγαπώ» και «Φόνοι στο καμπαναριό» έρχονται άμεσα στη «μικρή οθόνη».

Η πρώτη σειρά που θα κάνει πρεμιέρα στον Alpha είναι το «Σόι σου». Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι επιστρέφουν θριαμβευτικά τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 στις 20:00, με διπλό χορταστικό επεισόδιο.

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Τα δύο σόγια είναι έτοιμα να μας χαρίσουν άφθονες στιγμές γέλιου μέσα από απρόβλεπτες καταστάσεις. Καθώς όλοι ξέρουμε πως όταν συναντιούνται όλοι μαζί, δημιουργείται το απόλυτο οικογενειακό χάος! Και μπορεί οι αγαπημένοι μας ήρωες να μεγαλώνουν, να αλλάζουν, να αποκτούν νέες υποχρεώσεις, υπάρχει κάτι που παραμένει σταθερό: η μοναδική αγάπη που τους ενώνει.

Συντελεστές

Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης

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Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Κυριάκος Βλοντάκης

Σκηνογράφος: Τζιοβάνι Τζανετής

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» έρχεται την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου

Πρεμιέρα την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 20:00 με διπλό χορταστικό επεισόδιο κάνει ο δεύτερος κύκλος της οικογενειακής σειράς του Alpha «Μπαμπά σ’ αγαπώ» που αγαπήθηκε και μπήκε στις καρδιές των τηλεθεατών από την πρώτη στιγμή.

Τα «3 Μπαμπαδάκια», ο Νίκος, ο Δημήτρης και ο Ηρακλής, επιστρέφουν δριμύτεροι για νέες φανταστοθαυμάσιες και συχνά αστείες περιπέτειες. Με τις ίδιες πριγκίπισσες του Παραμυθιού στο πλευρό τους αλλά νέους «Κακούς Λύκους» και δράκους του παραμυθιού να στέκονται εμπόδιο στην ευτυχία τους και να απαιτούν από τα Μπαμπαδάκια και τις συντρόφους τους να ριχτούν στον αγώνα για μια ακόμα φορά!

Πιο δυνατοί από ποτέ, στηρίζουν ο ένας τον άλλον στην απίθανη περιπέτεια που λέγεται «πατρότητα», όμως η δουλειά του πατέρα μοιάζει να γίνεται όλο και πιο δύσκολη με καριέρες που διεκδικούν χρόνο από τα παιδιά τους, γονείς και πεθερικά που δημιουργούν περισσότερα προβλήματα απ’ όσα λύνουν, πρώην έρωτες, συγγενείς και μυστικά από το παρελθόν που επιστρέφουν για να απειλήσουν την οικογένεια και την καθημερινή μάχη να μεγαλώσουν ευτυχισμένα, πλήρη, υγιή παιδιά να μη σταματάει ποτέ.

Μπορούν η αγάπη, η φιλία, η τρυφερότητα και το χαμόγελο να τους φτάσουν ευτυχισμένους στην άλλη πλευρά;

Στο «και ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα» του παραμυθιού, που όλοι ονειρευόμαστε;

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Οι…μπαμπάδες σας επιστρέφουν την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 20:00 με διπλό απολαυστικό επεισόδιο στον Alpha! Δείτε εδώ το trailer:

Συντελεστές

Σενάριο: Γιώργος Φειδάς

Σκηνοθεσία: Νίκος Κρητικός

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και η Δήμητρα Σιγάλα

Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος.

Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης

Παραγωγή: Arcadia Media

Based upon Telefe’s “Sres. Papis”, written by Marcela Guerty, Pamela Rementería, Cecilia Guerty & Pablo Junovich.

Produced under license from Televisión Federal SA – Telefe.

Οι «Φόνοι στο καμπαναριό» κάνουν πρεμιέρα την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου

Πρεμιέρα την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00 κάνει ο δεύτερος κύκλος της αστυνομικής κωμωδίας του Alpha «Φόνοι στο καμπαναριό» και οι αγαπημένες μοναχές της Αγίας Θεοδούλης επιστρέφουν! Αλλά αυτή τη φορά δεν ψάχνουν τον δολοφόνο… Ο δολοφόνος ψάχνει εκείνες!

Οι περιπέτειες για τις μοναχές της Αγίας Θεοδούλης έχουν πλέον τελειώσει και, με μεγάλη χαρά, ετοιμάζονται να πάρουν τον δρόμο για τη νέα τους μονή. Δε λογάριασαν όμως τον ελεύθερο σκοπευτή, που παραμονεύει κάπου κοντά τους, καταφέρνοντας να πετύχει τον στόχο του και να τις αφήσει κατά μία λιγότερες. Ο θρήνος δίνει τη θέση του στον φόβο για τις άτυχες μοναχές, που πανικόβλητες βλέπουν το πρόσωπο του δολοφόνου και συνειδητοποιούν πως αυτομάτως γίνονται κι εκείνες στόχος.

Πάντα στο πλευρό τους όμως οι υπαστυνόμοι Σοφιανός και Τσακαλάκης, που, προκειμένου να τις προστατεύσουν, τις φυγαδεύουν σε εγκαταλελειμμένη μονή εκτός Αθηνών και πιο συγκεκριμένα στην Καρδίτσα, όσο εκείνοι θα πέσουν με τα μούτρα στο κυνήγι του εκτελεστή.

Αλλά ούτε και στην καινούρια τους μονή θα βρούνε ησυχία οι μοναχές μας. Γιατί εντέλει δε θα είναι μόνες τους εκεί… και γιατί, όσο περνούν οι μέρες, θα διαπιστώνουν πως περίεργα πράγματα γίνονται πίσω από την πλάτη τους… γιατί η ηγουμένη δεν γνωρίζει τον Όρθρο; Γιατί η μονή έχει δοσοληψίες με αλλοδαπούς; Και κυρίως γιατί βρίσκεται το πορτοφόλι ενός νεκρού άντρα δίπλα στο καμπαναριό;

Όσο ο δολοφόνος δεν εντοπίζεται από την αστυνομία και ψάχνει να τις βρει, εκείνες θα πάρουν πάλι την κατάσταση στα χέρια τους και θα προσπαθήσουν να λύσουν το μυστήριο μόνες τους. Ποιος θα πετύχει πρώτος τελικά τον στόχο του; Δείτε εδώ το trailer:

Συντελεστές

Σενάριο: Νίκος Μήτσας

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Παίζουν: Ρένια Λουιζίδου, Άνδρη Θεοδότου, Μένη Κωνσταντινίδου, Λυδία Τζανουδάκη, Άννη Θεοχάρη, Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, Τζωρτζίνα Λιώση, Θάνος Λέκκας, Γιωργής Τσουρής, Βαγγέλης Δαούσης, Σωκράτης Πατσίκας, Έλενα Μεγγρέλη, Δέσποινα Τσούτσα, Δημήτρης Γεωργαλάς, Ανέστης Κατούντης

Στο ρόλο της Ηγουμένης Μαρίας η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Παραγωγή: Filmiki Productions