Ντόρα Μακρυγιάννη: Δεν ήμουν κάπου γιατί ζήταγα την κωμωδία, μου γίνονταν προτάσεις για δράμα

Στην απόφαση να αναμένει πρόταση για κωμωδία, προκειμένου να επανέλθει στην τηλεόραση, αναφέρθηκε η δημοφιλής ηθοποιός Ντόρα Μακρυγιάννη στη νέα της συνέντευξη.

Επίσης, η ηθοποιός Ντόρα Μακρυγιάννη, στην ίδια συνέντευξη που παραχώρησε στο «Τύπος Tv» και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου μίλησε και για τα πρώτα γυρίσματα για το νέο σίριαλ «Καλά θα πάει κι αυτό» στην ΕΡΤ.

Κατερίνα Θεοδωροπούλου: Οι πρώτες εβδομάδες των γυρισμάτων πως κύλησαν;

Ντόρα Μακρυγιάννη: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Για εμένα ήταν κάτι διαφορετικό, ένιωθα λίγο ότι δεν δουλεύω στην αρχή. Ήταν μία τελείως διαφορετική συνθήκη από αυτές που είχα συνηθίσει στις δραματικές σειρές. Δηλαδή πήγαινα σε δεκάωρα γυρίσματα και δεν έκλαιγα. Οπότε, όλο αυτό, από μόνο του, μου δημιούργησε πολύ ωραία διάθεση. Επιπλέον, γνώρισα υπέροχους ανθρώπους που τους έχω ήδη λατρέψει.

Κατερίνα Θεοδωροπούλου: Όταν ήρθε η πρόταση για κωμωδία, επειδή έκανες δραματικά σίριαλ, τι σκέφτηκες;

Ντόρα Μακρυγιάννη: Την ζήταγα την κωμωδία. Γι’ αυτό δεν ήμουν κάπου, μου γίνονταν προτάσεις για δράμα. Δεν ήθελα να ξανακάνω back to back, ήθελα κάπως αυτό να το “σπάσω”, ήθελα μια αλλαγή. Ένιωθα καταρχάς ότι δεν μπορώ τώρα να δώσω κάτι άλλο σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή ήθελα να κάνω μια παύση.

Κατερίνα Θεοδωροπούλου: Πώς είδες την τηλεόραση έξω από την τηλεόραση;

Ντόρα Μακρυγιάννη: Έβλεπα τηλεόραση. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που σου λένε ”όχι, εγώ δεν βλέπω τηλεόραση”. Θεωρώ ότι έχουμε πολύ καλές παραγωγές. Έχουμε πολλά προβλήματα, έχουμε θέμα σε πάρα πολλές παραγωγές με τα μπάτζετ και με τις ιδέες, αλλά το δυναμικό που έχουμε είναι τεράστιο. Οι ηθοποιοί μας θεωρώ ότι είναι υπερταλαντούχοι. Και μπορώ να σου πω ότι απολαμβάνω να βλέπω τηλεόραση ως τηλεθεάτρια.