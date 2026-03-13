Ο Akylas ερμήνευσε μία πιο συναισθηματική εκδοχή του «Ferto» και έγινε και πάλι viral

Ο Akylas που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας φέτος στην Eurovision 2026 στη Βιέννη αποφάσισε να μας δώσει και μία διαφορετική εκδοχή του τραγουδιού «Ferto».

Ο καλλιτέχνης, Akylas, λίγες εβδομάδες πριν βγει στη σκηνή της Eurovision, ανέβασε στο TikTok ένα βίντεο που δείχνει τον ίδιο να τραγουδάει το «Ferto» παίζοντας ταυτόχρονα πιάνο σε μία πιο…μελαγχολική και συναισθηματική ερμηνεία.

«Η λυπημένη εκδοχή του Ferto», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της δημοσίευσής του, στην οποία εκείνος φορούσε τα χαρακτηριστικά γυαλιά και το σκουφί με τα οποία θα τον δούμε πιθανότατα στη σκηνή της Eurovision.

Με τον ίδιο να έχει ήδη ξεχωρίσει για την ένταση και τη δυναμική του τραγουδιού του, είναι ένας από τα φαβορί για τη νίκη στη φετινή Eurovision, ενώ πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε και το επίσημο και μοναδικό βιντεοκλίπ του τραγουδιού.