Ο Akylas μετά τη νίκη του στον εθνικό τελικό της Eurovision: Είμαι ακόμη σε σοκ, οπότε χάνω λίγο τα λόγια

Ο Akylas επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί τον προσεχή Μάιο στην Αυστρία. Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε συγκινημένος μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος στο «Sing for Greece». Κοντά του, ήταν η μητέρα του, που έσπευσε να τον αγκαλιάσει.

Ο Akylas ζει το όνειρό του και πλέον καλείται να προετοιμαστεί για τον τελικό της Eurovision. To «Ferto» που ερμήνευσε και κέρδισε στον εθνικό τελικό, είναι ήδη ένα από τα κομμάτια που ακούγεται στο εξωτερικό και φαίνεται να αρέσει πολύ στους «fan» του μουσικού διαγωνισμού.

Μετά τη νίκη του, ο Akylas ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του: «Με βλέπατε έκλαιγα σαν μικρό παιδί γιατί δεν το πίστευα πραγματικά όλο αυτό το πράγμα και από την επιτροπή μας, από τη διεθνή επιτροπή, τον κόσμο. Είναι πραγματικά συγκινημένος και ανατριχιάζω και τώρα που σας μιλάω παιδιά.

Είμαι ακόμη σε σοκ, οπότε χάνω λίγο λόγια. Είδαμε και τη μαμά μου… η μαμά μου είναι πολύ χαρούμενη και συγκινημένη. Δηλαδή στην αγκαλιά ήμασταν σε φάση “δηλαδή εδώ τώρα τι συμβαίνει” λέγαμε γιατί είναι απίστευτο, δεν μπορείς να το πιστέψεις ότι συνέβη κάτι τόσο μεγάλο».

«”Έσκασε” από το πουθενά όλο αυτό. Είχα πάρει την αγάπη του κόσμου όποτε ήξερα ότι θα τα πάμε καλά αλλά δεν ήξερες ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Θα προσπαθήσω να βάλω τα δυνατά μου να κάνω περήφανους όλους όσους με πίστεψαν και με στήριξαν. Ευχαριστώ πολύ στην ομάδα μου», είπε μεταξύ άλλων ο Akylas.

Σημειώνεται ότι ο 70ός διαγωνισμός της Eurovision θα διεξαχθεί στο «Wiener Stadthalle» στη Βιέννη της Αυστρίας και θα αποτελείται από δύο ημιτελικούς, στις 12 και 14 Μαΐου 2026 και τον μεγάλο τελικό στις 16 Μαΐου 2026.

Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε στη σκηνή δωδέκατος, με ένα άκρως εκκεντρικό look και έχοντας στο πλευρό του τέσσερις χορευτές, οι οποίοι ήταν ντυμένοι όπως ακριβώς είχε ντυθεί και εκείνος στο βίντεο που είχε γυρίσει για να παρουσιάσει το κομμάτι του.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ότι θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, ο Akylas ξέσπασε σε δάκρυα χαράς, ενώ οι παρουσιαστές κάλεσαν στο stage την αγαπημένη του μητέρα, η οποία βρισκόταν στο κοινό.