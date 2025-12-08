Ο Ανδρέας Μικρούτσικος έγραψε ποίημα στη Φαίη Σκορδά: «Παντρεύτηκες τον Λιάγκα και μένα με έφαγε η μαρμάγκα»

Ανδρέας Μικρούτσικος και Φαίη Σκορδά βρίσκονται καθημερινά στο ίδιο πάνελ και δίνουν τη μάχη της τηλεθέασης. Με αφορμή τις γιορτές που πλησιάζουν, ο μουσικός και παρουσιαστής, αποφάσισε να γράψει ένα ποίημα στην παρουσιάστρια της εκπομπή «Buongiorno».

Η Φαίη Σκορδά ζήτησε από τον Ανδρέα Μικρούτσικο να της γράψει ένα τραγούδι και να το ηχογραφήσουν μαζί μετά τις γιορτές. Εκείνος δέχτηκε και θέλησε να της απαγγείλει ένα μικρό στιχάκι από το ποίημα που της έγραψε, στον αέρα της εκπομπής.

«Αχ και να σ’ είχα, μωρή Φαίη, δεν θα με τρώγανε τα χρέη. Μετά παντρεύτηκες τον Λιάγκα και μένα με έφαγε η μαρμάγκα», είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στη Φαίη.

«Εμένα ρεμπέτικο μου φαίνεται, πάντως», σχολίασε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Ανδρέας Μικρούτσικος απάντησε: «Είναι της ζωής, τα χρέη μου, η μαρμάγκα μου».

«Περιμένω και το τραγούδι», ανέφερε απλά η Φαίη Σκορδά.