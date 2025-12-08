Συμβαίνει τώρα:
Media

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος έγραψε ποίημα στη Φαίη Σκορδά: «Παντρεύτηκες τον Λιάγκα και μένα με έφαγε η μαρμάγκα»

«Εμένα ρεμπέτικο μου φαίνεται, πάντως», σχολίασε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος
Η Φαίη Σκορδά και ο Ανδρέας Μικρούτσικος
Η Φαίη Σκορδά και ο Ανδρέας Μικρούτσικος

Ανδρέας Μικρούτσικος και Φαίη Σκορδά βρίσκονται καθημερινά στο ίδιο πάνελ και δίνουν τη μάχη της τηλεθέασης. Με αφορμή τις γιορτές που πλησιάζουν, ο μουσικός και παρουσιαστής, αποφάσισε να γράψει ένα ποίημα στην παρουσιάστρια της εκπομπή «Buongiorno». 

Η Φαίη Σκορδά ζήτησε από τον Ανδρέα Μικρούτσικο να της γράψει ένα τραγούδι και να το ηχογραφήσουν μαζί μετά τις γιορτές. Εκείνος δέχτηκε και θέλησε να της απαγγείλει ένα μικρό στιχάκι από το ποίημα που της έγραψε, στον αέρα της εκπομπής.

«Αχ και να σ’ είχα, μωρή Φαίη, δεν θα με τρώγανε τα χρέη. Μετά παντρεύτηκες τον Λιάγκα και μένα με έφαγε η μαρμάγκα», είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στη Φαίη.

«Εμένα ρεμπέτικο μου φαίνεται, πάντως», σχολίασε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Ανδρέας Μικρούτσικος απάντησε: «Είναι της ζωής, τα χρέη μου, η μαρμάγκα μου».

«Περιμένω και το τραγούδι», ανέφερε απλά η Φαίη Σκορδά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
196
192
92
86
80
Media: Περισσότερα άρθρα
Στο Disney+ η ταινία «Ακόμα Πιο Απίστευτη Παρασκευή»: Διασκεδάστε παρέα με τις Jamie Lee Curtis και Lindsay Lohan
Χαρακτηρισμένη ως «ένα throwback που έγινε σωστά – διασκεδαστικό, αστείο και γεμάτο συναίσθημα», η «Ακόμα Πιο Απίστευτη Παρασκευή» είναι η ιδανική ταινία για να απολαύσουν οι οικογένειες μαζί
Στο Disney+ η ταινία «Ακόμα Πιο Απίστευτη Παρασκευή»: Διασκεδάστε παρέα με τις Jamie Lee Curtis και Lindsay Lohan
Newsit logo
Newsit logo