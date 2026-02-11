Ο Ανδρέας Μικρούτσικος επέστρεψε στο Buongiorno – Φαίη Σκορδά: «Κάτσε πέντε μέρες και ξεκουράσου άνθρωπέ μου»

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος επέστρεψε σήμερα στα τηλεοπτικά του καθήκοντα στο Buongiorno, στο πλευρό της Φαίης Σκορδά, μετά από την διήμερη απουσία του, λόγω ενός θέματος υγείας.

«Εάν χρειάζεσαι 5 μέρες, κάτσε πέντε μέρες και ξεκουράσου άνθρωπέ μου. Γιατί;», του είπε η Φαίη Σκορδά στην έναρξη της εκπομπής.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος απάντησε: «Πρώτη φορά ο εργασιακός χώρος που πρέπει να είμαι, μου λέει “ξεκουράσου” και δε το εννοεί με άλλο τρόπο. Κι εγώ επιμένω να έρθω με το που νιώσω καλά. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Δεν έχω επαγγελματική διαστροφή.

Έχω κάνει τα πάντα. Έχω κάνει κύκλους, έχω ολοκληρώσει αυτό το πράγμα, δεν έχω τέτοιο ζητούμενο».

«Την τρυφερότητα όμως που βρίσκω, οφείλω να την καταθέσω με την ίδια τρυφερότητα. Και να σου πω και κάτι άλλο; Εδώ δεν αρρωσταίνω. Δεν κάνω υπαινιγμό για το σπίτι μου… Εδώ ζω τη θαλπωρή της οικογένειας του Buongiorno. Το λέω και το εννοώ. Μπορεί να υπερβάλλω αλλά, δεν έχω γλείψει».